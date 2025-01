Timothée Chalamet nahm für Dylan-Rolle fast 10 Kilo zu

Dass Timothée Chalamet Bob Dylan akribisch studiert hat, um ihn in dessen Biopic „A Complete Unknown“ zu spielen, daraus macht der Schauspieler kein Geheimnis. Er lernte Gitarre und Mundharmonika spielen und trainierte, in Dylan-Manier zu singen, zu sprechen und zu gehen. Auch das physische Aussehen der Musiklegende kopierte der 29-Jährige mühelos, fing an, sich wie Dylan zu kleiden, und ließ sich einen Bart stehen.

„Ich hab 20 Pfund zugenommen“

Doch in einem Interview mit „NPR“ legt Chalamet nun offen, wie weit er tatsächlich gegangen war, um in die Rolle des Bob Dylan zu passen. „Ich habe jeden Stein umgedreht“, erzählt Chalamet über sein akribisches Dylan-Studium, „aber etwas, worüber wir nicht wirklich gesprochen haben: Ich habe auch 20 Pfund (umgerechnet circa 9 kg) zugenommen, weil, ob man es glaubt oder nicht, ich war dünner als der Typ.“

In der Vergangenheit hatte das amerikanisch-französische Schauspieltalent wegen seines filigranen Körperbaus schon öfter Schwierigkeiten, Rollen zu bekommen, wie er auch in einem anderen Interview mit Zane Lowe im November 2024 bestätigte. „Wenn ich für ‚The Maze Runner‘ oder ‚Divergent‘ vorgesprochen habe, also für Dinge dieser Art, die gerade in Mode waren, war das Feedback immer: ‚Oh, du hast nicht den richtigen Körper’“, erzählt Chalamet über seine früheren Erlebnisse in der Film- und Fernsehwelt. „Ich hatte einen Agenten, der mich anrief und sagte: ‚Du musst zunehmen‘ – nicht aggressiv, aber du weißt schon.“

So machte Timothée Chalamet trotzdem seinen Weg

Doch anstatt sich den Standards gemäß hinzubiegen, beschloss der damals angehende Schauspieler, seinen eigenen Weg zu gehen, weg von Blockbustern und hin zu individuellen Autorenfilmen wie „Call Me BY Your Name“, „Little Women“ oder „Lady Bird“. „Das waren Filme mit kleinerem Budget, aber sehr – ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll – persönliche Filme, die in diesem Theaterraum entstanden sind. Hier habe ich meinen Rhythmus, mein Selbstvertrauen, meinen Flow, wie auch immer man es nennen will, gefunden“, erinnert sich Chalamet an jene Rollen, die ihm zum Durchbruch verhalfen.

Mittlerweile zählt der gebürtige New Yorker zu einem der begehrtesten Schauspieler unserer Zeit und blickt auf ein breitgefächertes Repertoire an Rollen zurück. Schlussendlich landete der Schauspieler über einen kleinen Umweg doch noch im Hollywood-Kosmos und zog mit seiner Rolle in der „Dune“-Serie sogar einen der größten Blockbuster unserer Zeit an Land.