Gewinnen: Tickets für die Record Store Day Aftershow mit ROLLING STONE und The Venue Berlin

Am 21. April 2018 ist Record Store Day: Exklusive Veröffentlichungen, Instore-Gigs und Club-Events locken tausende Vinyl-Liebhaber in die Plattenläden. Außerdem gibt es Konzerte und Autogrammstunden.

Weiterlesen Record Store Day 2018: Alle Platten auf einen Blick Über 250 Plattenläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren am 21. April exklusives Vinyl. Der Überblick.

In Berlin findet zum ersten Mal auch der Record Store Crawl statt, powered by Rhino und in enger Zusammenarbeit mit ROLLING STONE und Warner Music. Dabei werden 60 Vinyl-Fans mit dem RSC-Bus von Store zu Store gebracht. Zunächst gibt es ein Warm-Up bei StarFM, dann geht’s zu den Plattenläden Dussmann, Dodo Beach I, Dodo Beach II (ehem. Vopo Records) und The Record Store. Im Bus erwarten die Gäste neben Drinks, Musik und einem Quiz-Battle mit attraktiven Preisen auch exklusive Discounts und ein Goodie Bag.

Am Abend stoppt der RSC-Bus zum letzten Mal: Im „The Venue Berlin“ am Mehringdamm in Kreuzberg wird ab 19 Uhr bei der After-Show-Party der erste deutsche Record Store Crawl mit Drinks und Live-Musik gebührend verabschiedet. Singer-Songwriter Jesper Munk und Newcomer Tristan Brusch treten auf, bevor die ROLLING-STONE-DJs die Plattenspieler übernehmen. Zu Party im Venue sind übrigens auch Besucher des Record Store Day ohne gültigen Busfahrschein eingeladen.

ROLLING STONE verlost Tickets für die Aftershow!

Gewinnen Sie für sich und Ihre Begleitung einen Platz in der After-Show! ROLLING STONE verlost 20×2 Karten. Einfach Formular ausfüllen und „RSD-Aftershow“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 18. April 2018, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Veranstaltungsort und Zeitplan:

The Venue Berlin

Aufgang 1, 1. Hinterhof

Mehringdamm 33

10961 Berlin

21. April 2018

Einlass: 19:00 Uhr

Bitte beachten: Die Gewinner müssen Kosten für die Anreise selbst übernehmen.