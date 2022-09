Gewinnen: Wir verlosen drei CDs von Sam Shakys „Arctic Americana“

Der finnische Musiker Sam Shaky meldet sich mit einer neuen Platte zurück: „Arctic Americana“ erscheint am 16. September. Zuvor veröffentlichte er 2021 mit „Don’t Play With The Devil“ einen ersten Vorgeschmack auf das Debüt-Album. Der Track handelt von Shakys vergangener Drogengeschichte. Die Platte wurde von Steve Wilmot aka Jacaranda produziert, der unter anderem mit Künstler*innen wie One Republic, Switchfoot, U2 und Lukas Graham zusammenarbeitete. Nach Angaben des Labels bewege sich Shaky mit seinem neuen Werk „auf dem schmalen Grat zwischen dunklem Ethereal-Pop und Alternative-Rock, wobei seine Songs die verborgene Schönheit in alltäglichen Momenten aufdecken“.

Trackliste

1. Downshifter

2. Leave Your Light On

3. Where Are We Running?

4. Jolene

5. Don’t Play With The Devil

6. The Devil In Me

7. I Know

8. Marilou

9. Unconditional Love

10. Save Me

11. Price For Paradise

Parallel zum Release des Albums erscheint außerdem das Musikvideo zu dem Track „Unconditional Love“. Seht hier zunächst das offizielle Musikvideo zu Sam Shakys „Don’t Play With The Devil“:

