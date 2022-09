Gewinnen: Wir verlosen dreimal „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ als Blu-ray

Foto: Entertainmentkombinat, Euro Video Medien. All rights reserved.

Im Mai 2022 kam „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ in Deutschland ins Kino. Wer die französische Kimödie verpasst hat, kann jetzt zuschlagen. Der neue Film mit „Die Kinder des Monsieur Mathieu“-Star Gérard Jugnot erscheint am 6. Oktober 2022 als DVD und Blu-ray. Digital ist der Film bereits ab 23. September verfügbar.

Jugnot is hier in der Rolle des französischen Millionärs Francis Bartek zu sehen, der an seinen verzogenen erwachsenen Kindern verzweifelt, die unfähig sind, auf eigenen Beinen zu stehen. Bis er sich eine drastische Therapie ausdenkt: Bartek täuscht vor, pleite zu sein und von den Behörden gesucht zu werden. Zum ersten Mal im Leben müssen seine Sprösslinge hart arbeiten.

Der Film von Regisseur Nicolas Cuche („Glück Auf Umwegen“) ist eine Adaption der mexikanischen Komödie „Nosotros Los Nobles“ von Gary Alazraki. In den Rollen der verwöhnten Kinder des Monsieur Bartek die Sängerin und Schauspielerin Camille Lou („Der Basar des Schicksals“), der Comedian Artus („Büro der Legenden“ (Serie), „Ein Doktor auf Bestellung“) und Louka Meliava („Die Schöne und das Biest“, „Der Vater meiner besten Freundin“) zu sehen.

Hier kann man sich den Trailer zum Film ansehen:

Verlosung: Drei Blu-rays von „Meine Schrecklich Verwöhnte Familie“

ROLLING STONE verlost „Meine Schrecklich Verwöhnte Familie“ dreimal als Blu-ray-Disc.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Meine Schrecklich Verwöhnte Familie“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 30. September. Viel Erfolg!