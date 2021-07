Gewinnspiel zu „The Rookies“: Wir verlosen drei Blu-rays des Action-Spektakels

Ihr Gespräch über „Carnage“ wird am Freitag (18. Juni) ab 20:00 Uhr live auf YouTube übertragen.

Im Februar 2021 veröffentlichte Nick Cave zusammen mit Bad-Seeds-Kollege Warren Ellis das gemeinsame Album „Carnage“, das seit Freitag (18. Juni) auch auf Vinyl und CD erhältlich ist. Aus diesem Anlass haben Nick Cave und Warren Ellis nun ein detailliertes Gespräch aufgezeichnet, in welchem sie auf die Fragen ihrer Fans eingehen. Ebenfalls am Freitag wird das Gespräch ab 20:00 Uhr live auf YouTube übertragen. Wer den Stream verpasst, findet das Gespräch später auf Nick Caves persönlicher Website. Wie Nick Cave und Warren Ellis bereits erklärten, sei „Carnage“ in einem Zeitraum von mehreren Wochen während des Lockdowns entstanden und bedeutet auf Deutsch…