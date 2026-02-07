Dschungelcamp: Gil bricht sein Schweigen – halb

Gils Erklärungen im Dschungelcamp werden immer ominöser. Nun hat er offenbar Vertrauen zu Simone gefasst und deutet an, dass Teile des legendären Videos gar nicht Teil des Videos waren. Vielleicht war auch das Hotel nicht das Hotel und Gil nicht Gil. Bei Leipzig hat er sich ja entschuldigt. Wie die Sendung „Die Stunde danach“ beweist, ist er unglaublich beliebt. Aber Klarheit und Konsequenz zählen nicht zu seinen Tugenden. Simone hat den ganzen Schamott im Flüsterton auch nicht verstanden.

Hubert, das Dark Horse, könnte zum entscheidenden Sprung ansetzen. Aber bei der Pfandflaschen-Prüfung gelingt ihm wenig. Das Kriechen durch die Plastikflaschen-Höhle ist freilich auch schwer zu bestehen. Nein, Huberts soziale Kompetenz wird ihn vielleicht zum Dschungelkönig machen.

Ariel wird nicht Dschungelkönigin. Beinahe konnte man sich das Camp ohne die Meckernde nicht mehr vorstellen, aber nun hat sie doch Sympathie verloren. Patrick, schon angezählt, bleibt. Simone bleibt. Ariel geht.

Prognose: Gil oder Hubert.