Gitarrenlegende Rick Derringer mit 77 verstorben

Rick Derringer ist der Gitarrist und Songwriter, der mit „Rock and Roll, Hoochie Koo“ und einer Coverversion von „Hang on Sloopy“ Hits landete. Und der er mit allen von Steely Dan bis „Weird Al“ Yankovic zusammenarbeitete. Nun ist er am Montag verstorben. Er wurde 77 Jahre alt.

Gesundheitsprobleme in den letzten Monaten

Derringers Tod wurde von seinem Freund Tony Wilson auf Facebook bestätigt. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Allerdings hatte eine offizielle Facebook-Seite für Derringer und seine Frau in den letzten Monaten über mehrere Gesundheitsprobleme berichtet. Darunter eine Bypass-Operation am Knöchel.

Weird Al Yankovic, mit dem Derringer in den Achtzigern intensiv zusammengearbeitet hatte, schrieb auf Instagram : „Ich bin sehr traurig, mitteilen zu müssen, dass mein Freund, die Rockgitarrenlegende Rick Derringer, verstorben ist. Rick produzierte meine ersten sechs Alben. Und spielte Gitarre auf meinen frühesten Aufnahmen. Darunter das Solo in „Eat It“. Er hatte einen enormen Einfluss auf mein Leben und wird sehr vermisst werden.“

Sechs Jahrzehnte Musikgeschichte: Derringers vielseitige Karriere

Derringer war ein echter Rock-’n‘-Roll-Veteran, der im Laufe seiner sechs Jahrzehnte langen Karriere eine Vielzahl von Solo-Projekten veröffentlichte und mit einer Reihe von Künstlern zusammenarbeitete. Er arbeitete intensiv mit Johnny und Edgar Winter zusammen. Und wirkte an Alben von Barbra Streisand, Todd Rundgren, Alice Cooper, Meat Loaf, Kiss, Bonnie Tyler und Cyndi Lauper mit.

Derringer wurde am 5. August 1947 geboren und wuchs größtenteils in Ohio auf, bevor er über die Staatsgrenze nach Union City, Indiana, zog. Dort schloss er sich seiner ersten Band, den McCoys, an. Und landete noch als Teenager einen Nummer-1-Hit mit dem Garage-Pop-Juwel „Hang on Sloopy“. Der Song hielt sich zwar nur eine Woche auf Platz eins. Wurde aber zu einer Hymne in Ohio. Wurde zum offiziellen Rocksong des Bundesstaates erklärt. Und bei Spielen der Cleveland Guardians, Browns und Cavaliers gespielt. Die Marching Band der Ohio State University spielt den Song seit 1965 regelmäßig bei Footballspielen.

Solokarriere und der Hit „Rock and Roll, Hoochie Koo“

Derringer blieb bis Ende der 1960er Jahre bei den McCoys, die sich schließlich mit Johnny Winter zusammentaten. Nach der Auflösung der Band arbeitete Derringer weiterhin mit Johnny und seinem Bruder Edgar an verschiedenen Projekten, sowohl gemeinsam als auch getrennt. Derringer produzierte zwei Edgar-Winter-Klassiker, „Frankenstein“ und „Free Ride“.

1973 veröffentlichte Derringer sein Debüt-Soloalbum „All American Boy“, auf dem sein größter Solo-Hit „Rock and Roll, Hoochie Koo“ zu finden war. Der Song schaffte es in die Top 40, erreichte Platz 23 der Billboard Hot 100 und ist seitdem ein Klassiker im Rockradio.

Derringer hatte „Rock and Roll, Hoochie Koo“ ursprünglich einige Jahre zuvor geschrieben und aufgenommen, als er und die McCoys noch mit Johnny Winter spielten. Wie er letztes Jahr gegenüber Guitar Player erzählte, sagte Derringer, als er den Song schrieb: „Das erste, was ich tat, war, sicherzustellen, dass die Musik kommerzieller und rockiger war. Ich schrieb „Rock and Roll, Hoochie Koo“. Der Rock war ich und „Hoochie Koo“ war Johnny. Er war der Bandleader. Also machten wir es so, wie er wollte.“

Musik als kreative Befreiung: Zwei Versionen eines Hits

Über seine deutlich andere Version fügte er hinzu: „Die Version, die ich mit Johnny gemacht habe, entsprach eher seinem Stil. Als ich meine Version machte, war das meine Gelegenheit, zu spielen und zu kreieren, was ich mir darunter vorstellte. Ich habe mich dafür entschieden.“

In den 70er und 80er Jahren veröffentlichte Derringer weiterhin Alben unter seinem eigenen Namen und als Teil der Gruppe Derringer. Als Session-Musiker spielte er auf mehreren beliebten Alben von Steely Dan ( „Show Biz Kids“, „Chain Lightning“ und „My Rival“) und wirkte 1982 an Donald Fagens Soloalbum The Nightfly mit. Außerdem spielte er mit Cyndi Lauper auf zwei ihrer Soloalben (True Colors und A Night to Remember) und in ihrer Tournee-Band.

Arbeit mit Jim Steinman: Von Air Supply bis Hulk Hogan

Derringer arbeitete häufig an Projekten des Songwriters und Produzenten Jim Steinman mit. Darunter Hits wie „Making Love Out of Nothing at All“ von Air Supply, „Total Eclipse of the Heart“ von Bonnie Tyler und „Left in the Dark“ von Barbra Streisand. Derringer und Steinman waren auch federführend beim 1985 erschienenen Soundtrack-Album „ The Wrestling Album “ der World Wrestling Federation, für das Derringer den Hulk-Hogan-Titelsong „Real American“ komponierte und spielte.

Der Einfluss von „Weird Al“ auf Derringers Produzentenkarriere

In den 1980er Jahren arbeitete Derringer jedoch am engsten mit „Weird Al“ Yankovic zusammen. Er produzierte Yankovics erste sechs äußerst erfolgreiche Studioalben. Und gewann seinen ersten und einzigen Grammy für „Eat It“, Yankovics klassische Parodie auf Michael Jacksons „Beat It“.

In diesem Interview mit Guitar Player gab Derringer zu, dass er gemischte Gefühle gegenüber seiner Arbeit mit Yankovic hatte. Anfangs, so sagte er, fanden die Leute seine Entscheidung, mit Yankovic zusammenzuarbeiten, verwirrend. Aber Derringer fand das überhaupt nicht seltsam, da er in einer Familie aufgewachsen war, die ausgefallene Platten von Künstlern wie Spike Jones liebte. Derringer erinnerte sich sogar daran, dass er dachte: „Wenn wir seine Songs zu einem Erfolg machen können, gibt es keine Konkurrenz“. Denn „es gab damals nichts Vergleichbares“.

Rückblick mit gemischten Gefühlen

Doch am Ende des Jahrzehnts befürchtete Derringer, dass seine Arbeit mit Yankovic ihn als Produzenten in eine Schublade gesteckt hatte. „Das Fazit ist: Ich dachte, es würde meiner Karriere als Produzent helfen. Aber plötzlich war ich als Produzent von Kuriositäten bekannt“, sagte er. „So sehr ich ‚Weird Al‘ auch mag. Er ist ein guter Kerl, sehr talentiert und ein harter Arbeiter. Aber er hat meine Karriere als Produzent im Alleingang ruiniert.“

Derringer setzte seine produktive Arbeit in den Neunzigern und bis ins neue Jahrtausend fort. Er tourte mehrere Jahre mit Ringo Starr & His All-Starr Band. Und war auch auf Peter Framptons Guitar Circus Tour zu sehen. Im Studio arbeitete er oft eng mit seiner Frau Jenda zusammen. Er machte alles, von Electric Blues bis zu zeitgenössischer christlicher Musik.