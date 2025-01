Golden Globes: Heftiger Vorwurf der Transfeindlichkeit um „Emilia Perez“

Bei der Verleihung der Golden Globes am Sonntag gewann Emilia Pérez einen der größten Preise des Abends. Bester Film, Musical oder Komödie. Doch als Karla Sofía Gascón die Bühne betrat, um eine Rede über Selbstverwirklichung zu halten, wurde der Film von Netflix im Internet für das, was viele als eine nicht authentische Darstellung der mexikanischen Kultur und Transerfahrung bezeichneten, scharf kritisiert.

„Wenn Mexikaner Ihnen sagen, dass ein Film … ein Mexiko voller Stereotypen, Ignoranz und mangelndem Respekt darstellt und von einer der schwersten humanitären Krisen der Welt profitiert“, schrieb der mexikanische Schauspieler Mauricio Morales in einer X-Erklärung . „Vielleicht … nur vielleicht, glauben Sie den Mexikanern.“

„Emilia Perez“ – ein „Witz“

Ein anderer X-Nutzer bezeichnete den Golden Globe-Gewinn des Films als „Witz“. Und fügte hinzu, dass es sich um ein rassistisches, fremdenfeindliches Durcheinander mit einer schrecklichen Darstellung Mexikos handele. Das von einem französischen Regisseur gemacht wurde, der sich nicht einmal die Mühe gemacht habe, unsere Kultur zu erforschen.

Online-Kritiker haben damit begonnen, darauf hinzuweisen, dass Jacques Audiard, ein französischer Regisseur, der für genreübergreifende Filme wie Ein Prophet und Rust and Bone bekannt ist, kein Spanisch spricht. Dass er das Musical nicht in Mexiko gedreht hat. Und auch keine in Mexiko geborenen Schauspielerinnen für eine der drei Hauptrollen besetzt hat. Andere kritisieren die Darstellung von Transsexualität im Film als veraltet und als Rückschritt für Transpersonen auf der Leinwand.

Einige verteidigen jedoch Emilia Pérez, darunter ihre Besetzung und die mexikanischen Regisseure Issa Lopez und Guillermo Del Toro, die den Film als „wunderschön“ bezeichnen. Ein Netflix-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Wildes Drama-Comedy-Musical

Trotz der Online-Gegenreaktion erhielt der Film bei seiner ersten Vorführung in Cannes großes Lob. Und wurde am Sonntag mit insgesamt vier Golden Globes ausgezeichnet. Der wilde Drama-Comedy-Musical-Film handelt von Rita (Zoe Saldaña), einer Anwältin aus Mexiko-Stadt, die einer Kartellchefin (Karla Sofía Gascón) bei der Suche nach einem Arzt hilft, der bereit ist, heimlich eine geschlechtsangleichende Operation durchzuführen.

Nach einigen Musikeinlagen, darunter der inzwischen virale Song „La Vaginoplastia“, wird aus der ehemaligen Drogenbaronin Emilia Pérez. Der Film zeigt Pérez‘ Reise, um den von Kartellführern Betroffenen zu helfen, wie sie es früher selbst war. Während sie sich unter dem Deckmantel von „Tante Emilia“ mit ihren Kindern und ihrer ehemaligen Frau Jessi ( Selena Gomez ) wiedervereint.

Hier sind einige der Kritiken zu Emília Pérez und was die Besetzung und der Regisseur des Films dazu gesagt haben:

Keine der Protagonistinnen ist eine in Mexiko geborene Schauspielerin

Einer der wichtigsten Kritikpunkte am Film ist der Ausschluss von in Mexiko geborenen Schauspielerinnen in den drei Hauptrollen des Films, da der Film in Mexiko spielt und sich mit den sehr ernsten Themen des Drogenhandels befasst, der das Land betrifft.

„Ich habe in Mexiko viele Schauspielerinnen gesehen. Ich habe Trans-Schauspielerinnen getroffen. Aber es hat einfach nicht funktioniert“, sagte Audiard bei einer Fragerunde laut The Hollywood Reporter . „Und dann erinnere ich mich nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber in sehr kurzer Zeit traf ich Karla Sofía Gascón. Und dann traf ich Zoe [Saldaña] auf Zoom, und mir wurde etwas sehr deutlich klar.“

Während die realen Identitäten der Schauspielerinnen leicht in den Film einfließen, stießen viele im Internet auf Kritik an der Entscheidung von Audiard, für die Hauptrollen keine mexikanischen Schauspielerinnen zu wählen. Nach der Verleihung der Golden Globes am Sonntag ging ein Clip der Casting-Direktorin Carla Hool viral, in dem sie sagte, dass sie „intensiv“ nach Schauspielern in Lateinamerika und Mexiko gesucht hätten.

„Wir wollten es wirklich authentisch halten, aber am Ende des Tages sind die besten Schauspieler, die die Charaktere verkörpern, genau die hier“, sagte Hool . ‚Wir mussten die Authentizität anpassen … mit den Akzenten, da sie keine gebürtigen Mexikaner sind.“

Von den sechs Hauptdarstellern ist nur Adriana Paz, die Emilia Pérez‘ Liebhaberin spielt, Mexikanerin. Édgar Ramírez, der Liebhaber von Gomez‘ Figur, ist Venezolaner.

Karla Sofía Gascón

Die aus Spanien stammende Gascón spielt die Titelrolle einer Transgender-Kartellchefin aus Mexiko namens Manitas. Audiard sagte gegenüber The New York Times , dass er sich sofort für die Schauspielerin als Pérez entschieden habe. „Als ich sie sah, war es um mich geschehen.“ Im Film schleicht sich jedoch oft der deutliche spanische Akzent der Schauspielerin durch.

Als die Schauspielerin im Oktober für ein Porträt mit Rolling Stone sprach, sagte sie, es sei eine „schwierige Aufgabe“, den mexikanischen Akzent zu meistern. Und fügte hinzu, dass es noch schwieriger sei, da der Film in Frankreich gedreht wurde. „Jeder Mexikaner, den ich getroffen habe, außer dem, der vor mir sitzt, hat gesagt, dass mein Akzent beeindruckend ist“, sagte Gascón. „Wenn ich mit meinem typischen Akzent zu Ihnen sprechen würde, würden Sie sterben.“

Zoe Saldaña

Saldaña – die dominikanisch-puertoricanischer Abstammung ist – gewann am Sonntag ihren ersten Golden Globe für ihre Darstellung der Anwältin Rita in dem Netflix-Film. Saldañas nicht-mexikanisches Erbe, das im Film besonders hervorsticht, wird kurz erklärt. Als Rita erzählt, dass ihre Familie aus der Dominikanischen Republik in das Land eingewandert ist, als sie noch jung war.

„Auf dem Papier sollte Rita eigentlich mexikanischer Herkunft sein“, sagte Saldaña kürzlich dem W Magazine . „Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich sie spielen könnte. Weil ich diese Verzweiflung verstand, etwas zu sein, gesehen zu werden, gehört zu werden und für seine Leidenschaft geschätzt zu werden.“

Selena Gomez

Von den drei Hauptdarstellerinnen in Emilia Pérez ist Gomez die einzige mit mexikanischer Abstammung. Allerdings wurde Gomez für ihren fragwürdigen Pocha-Akzent im Film kritisiert.

Gomez spielt Jessi, die Frau von Gascóns Figur vor der Geschlechtsumwandlung, Manitas. Ihr nicht ganz idealer Akzent wird im Film – wenn auch nur kurz – damit erklärt, dass sie in den USA geboren wurde. Und als Teenager nach Mexiko zog, um mit ihrem Ehemann zu leben. Gomez schiebt ein paar Zeilen auf Englisch ein, um diese Handlung zu untermauern.

„Ich wünschte definitiv, ich hätte mehr Zeit [für die Vorbereitung] gehabt“, sagte Gomez Remezcla über das Spanischlernen für die Rolle. ‚Es war wunderbar. Die Erfahrung war in gewisser Weise eine Art Wiedervereinigung. Ich bin dankbar dafür. Wenn überhaupt, hoffe ich, dass dies nicht das Letzte ist, was ich auf Spanisch mache.“

Eugenio Derbez bezeichnet Gomez‘ Schauspielerei als ‚unvertretbar‘

Gomez‘ schlechte Spanischkenntnisse wurden seit der Veröffentlichung des Films heftig kritisiert.

Der mexikanische Schauspieler Eugenio Derbez war einer der ersten Prominenten, der heftige Kritik an Gomez‘ Leistung im Film übte. Und ihr Schauspiel als „unentschuldbar“ bezeichnete. Er und die Podcast-Moderatorin Gaby Meza waren sich einig, dass die mangelnden Spanischkenntnisse der Sängerin zu ihrer angeblich schlechten Leistung im Film beitrugen.

„Selena ist unhaltbar“, sagte Derbez letzten Monat gegenüber der Podcast-Moderatorin Gaby Meza. ‚Ich war [beim Ansehen des Films] mit Leuten zusammen. Jedes Mal, wenn eine Szene [mit Gomez] kam, schauten wir uns an und sagten: ‘Wow, was ist das denn?’“

Gomez ließ sich nicht lange bitten und schrieb in einem Kommentar: „Es tut mir leid, dass ich mit der Zeit, die mir zur Verfügung stand, das Beste gegeben habe. Das ändert nichts daran, wie viel Arbeit und Herzblut ich in diesen Film gesteckt habe.“ Derbez entschuldigte sich daraufhin für seinen ersten Kommentar und bezeichnete ihn als „unbedacht“.

Einige mexikanische Nutzer haben jedoch sogar Memes und TikToks aus einer ihrer Zeilen im Film gemacht, in der sie mit ihrem Freund telefoniert. Und in ihrem gebrochenen Spanisch sagt: „Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti“ (Auf Deutsch übersetzt bedeutet das: „Selbst meine verdammte Vulva tut weh, wenn ich an dich denke.“) Die Zuschauer kritisierten sowohl ihre Aussprache als auch den geschriebenen Dialog in Gomez‘ Zeilen.

Mexikanische Geschichte, in Frankreich gedreht

Obwohl die Handlung des Films in Mexiko spielt, ist Emilia Perez eine französische Produktion und wurde vollständig in Frankreich gedreht. Der Film wurde sogar bei der 97. Oscar-Verleihung als bester internationaler Spielfilm des Landes ausgewählt.

Laut THR hat Emilia Pérez Mexiko-Stadt, London, Tel Aviv und die Schweiz in einem Studio im Pariser Vorort Bry-sur-Marne nachgestellt. Audiard sagte zuvor, er habe Mexiko „drei- oder viermal“ besucht. Sei aber der Meinung gewesen, dass die Dreharbeiten in dem Land, in dem sein Film spielt, einschränkend wären.

„Wir haben Drehorte ausgesucht. Wir haben einige Castings durchgeführt. Und ich glaube, am Ende des dritten Besuchs wurde mir klar, dass ich, wenn ich an diesen realen Orten arbeiten würde, am Boden bleiben würde“, sagte Audiard laut THR . „Sehen Sie, ich hatte all diese Bilder im Kopf. Und diese Bilder würden nicht auf die Straßen Mexikos passen.“

In seiner Kritik an Gomez‘ Schauspielkunst wies Derbez auf Audiards französischen Hintergrund (und mangelnde Englisch- und Spanischkenntnisse) als Grund für die schlechte Schauspielkunst im Film hin. „Es ist, als würde ich einen russischen Film machen. Ohne die Kultur oder die Sprache zu kennen, und in Frankreich sprechen“, sagte er letzten Monat. „Wie wow, was ist das denn?“

In einem Gespräch mit Rolling Stone im Oktober erwähnte Gascón, dass die mexikanischen Darsteller „bereits den französischen Akzent hatten“. Sie sagte, Audiard habe sogar einen Kostümarbeiter in den Film integriert, der als einer der Mariachi-Sänger im Film auftrat. „Ich denke, dieser Film ist mexikanischer als das, was viele Mexikaner machen“, sagte Gascón.

Gascóns Aussage deckt sich mit der Meinung der mexikanischen Filmemacherin Issa Lopez über den Film. Sie sagte gegenüber CNN En Español auf dem Roten Teppich der Golden Globes, dass der Film „ sie umgehauen hat “ und Audiard „besser als jeder Mexikaner, der sich derzeit mit diesem Thema auseinandersetzt“ sei. Auch der mexikanische Regisseur Guillermo Del Toro, der für „Shape of Water“ verantwortlich ist, lobte den Film bereits und bezeichnete das Musical als „ wunderschön “.

„Ein Rückschritt für die Darstellung von Transpersonen“

Nach der Premiere des Films im Mai in Cannes erklärte Audiard, dass ihn die kurze Erwähnung eines Transgender-Drogendealers in Boris Razons Roman Écoute aus dem Jahr 2018 fasziniert habe. Und er mit der Arbeit an einem Drehbuch begonnen habe, in der Hoffnung, daraus eine Oper zu machen.

Trotz seiner Absichten haben Online-Kritiker und sogar GLAAD den Film dafür kritisiert, dass er die Transgender-Identität der Protagonistin als Erlösung und Mittel zur Flucht aus ihrer grausamen Vergangenheit im Drogenkartell verwendet.

Zur Erinnerung. Die Protagonistin des Musicals täuscht ihren eigenen Tod vor, um ehrlich als Frau leben zu können. Sie wird von einer Person, die für Morde im Zusammenhang mit Drogen verantwortlich ist, zu einer Person, die Opfern von Kartellgewalt hilft. Und trotz Audiards Bemühungen, sie menschlicher zu machen, „verkennt er, dass seine Titelheldin, wenn überhaupt, die Bösewichtin seines Films ist“, heißt es in einer Rezension von The Cut .

Viele Online-Nutzer stießen sich insbesondere an dem Lied „La Vaginoplastia“, das schnell viral wurde, weil es geschlechtsangleichende Operationen auf eine einzige Checkliste reduzierte: Mammaplastik, Vaginaplastik, Rhinoplastik, Laryngoplastik und Chondrolaryngoplastik sowie eine Adamsapfelverkleinerung. Im Film singt der Arzt „Penis zu Vagina“ und „Mann zu Frau“ während einer lächerlichen Erklärung des medizinischen Eingriffs.

Ehe wir uns versehen, hat Manitas eine radikale Verwandlung durchgemacht und betritt die Welt als Emilia Pérez. Pink News schrieb, der Film „ verliert jede Nuance, wenn es um die Transidentität geht“, und Online-Kritiker haben begonnen, dem zuzustimmen.

„Zutiefst rückschrittliche Darstellung einer Transfrau“

In einem ausführlichen Kommentar kritisierte GLAAD den Film als „zutiefst rückschrittliche Darstellung einer Transfrau“ und bezeichnete den Film als „Rückschritt für die Darstellung von Transpersonen“.

In einem Rolling-Stone-Porträt mit Gascón gab sie zu, dass sie Bedenken hinsichtlich des ersten Drehbuchs hatte, das mehr Comedy-Elemente enthielt. Sie drängte darauf, dass der Film die Transerfahrung komplexer darstellen sollte.

„Wenn Manitas nur deshalb eine Geschlechtsumwandlung vornehmen würde, um der Justiz zu entkommen“, sagte sie, ‚dann wäre das Ganze ein Witz gewesen. Es wäre eine reine Komödie gewesen, über die die Leute im Kino lachen könnten, ohne dass es etwas Transzendentales gäbe. Es wäre ein Film gewesen, bei dem die LGBTQ-Gemeinschaft gesagt hätte: ‘Was ist das denn?“