Golden Globes: die besten und die schlechtesten WTF-Momente

Amerikas beliebteste irgendwie ernste, aber nicht ganz so ernste Preisverleihung, die Golden Globes, kehrte heute Abend zurück und bot Hollywood die Chance, „das Beste des Films zu feiern und Platz für das Fernsehen zu schaffen“. Und genau das taten die Golden Globes 2025. Shōgun, Baby Reindeer und Hacks belegten in den TV-Kategorien die meisten Plätze. The Brutalist und Emilia Pérez nahmen mehrere Preise mit nach Hause. Und Demi Moore gewann ihren allerersten Preis für ihre schauspielerische Leistung.

Was die Show selbst angeht, so gab es alberne und völlig bescheuerte Einlagen. Einen soliden Eröffnungsmonolog. Einige äußerst verdiente Siege. Und eine Laufzeit, die unweigerlich die drei Stunden überschritt, auf die alle gehofft hatten. Es war eine gute Gelegenheit, um die Preisverleihungssaison 2025 einzuläuten. Also lassen Sie uns ohne weitere Umschweife die besten, schlechtesten und seltsamsten Momente der 82. Golden Globes Revue passieren.

Das Beste: Nikki Glaser bringt das Haus zum Beben

Die Messlatte lag für Moderatorin Nikki Glaser nicht gerade hoch, nachdem Jo Koy die Show im vergangenen Jahr mit einem echten Monolog-Fehlschlag eröffnet hatte. Aber Glaser – die sich den Auftritt zum Teil aufgrund ihrer herausragenden Leistung bei Netflix‘ Tom-Brady-Veralberung gesichert hatte – verstand die Aufgabe perfekt. Und lieferte einen der besseren Monologe bei einer Preisverleihung seit Langem. Die Witze der Stand-up-Comedian waren gerade scharf genug, um die versammelten Prominenten in Atem zu halten. Mit Einlagen über Timothée Chalamets Schnurrbart („die schönsten Wimpern auf Ihrer Oberlippe“). Harrison Ford, der Zendaya und Ariana mit Cannabissorten verwechselte. Und „den zweifachen Holocaust-Überlebenden Adrien Brody“.

Aber Glaser wurde nie besonders bösartig. Und glich die Fehltritte mit genau der richtigen Menge an Selbstironie aus. „Glen Powell, du warst in allem dabei“, witzelte sie einmal. „Twisters, Hit Man. Mein Kopf, wenn ich Sex mit meinem Freund habe. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir sehen uns heute Abend.“ So macht man das, Leute. –Jon Blistein

WTF: Diese peinlichen Moderatoren-Bits

Bei einer Preisverleihung zu moderieren, kann ein undankbarer Job sein. Man ist von nervösen Nominierten umgeben, die nur wollen, dass man zur Sache kommt. Vielleicht hat man ein oder zwei Tequila-Shots intus (wie Kieran Culkin es mit Mario Lopez auf dem Teppich getan hat). Und man liest ein Skript, das man kaum geübt hat, von einem Teleprompter ab.

In diesem Jahr taten diese Skripte den fähigen Stars, die sie vortrugen, keinen Gefallen, sodass selbst preisgekrönte Darsteller gestelzt und in peinlichen Pausen verloren wirkten. Ob Mindy Kaling vorgab, sich über Kate Hudson zu ärgern, Broadway-Star Ariana DeBose ihre Gesangskünste im Vergleich zu denen von Angelina Jolie in Frage stellte. Oder Kathy Bates Anthony Ramos mit Ausführungen über Hotel-Minibars langweilte. Die Duos am Mikrofon für jede Preisverleihung kämpften mit langweiligem Material und einer Kamera, die sich auf bizarre Weise dicht vor ihren Gesichtern befand.

Ein spritziges Wiedersehen zwischen den Substance-Co-Stars Margaret Qualley und Demi Moore war ein Lichtblick, ebenso wie Melissa McCarthy, die sich über die anmaßende Fürsprache Hollywoods lustig machte, während sie mit Awkwafina die beste Comedy-Serie präsentierte. Und Seth Rogen und Catherine O’Haras offensichtliche Improvisation. Ansonsten: Es gibt immer ein nächstes Jahr. –CT Jones

Das Schlimmste: Kleinliche Produktionsentscheidungen

Eine gute Preisverleihungsshow sollte groß sein. Übertrieben, ein wenig unvorhersehbar. Irgendwie albern. Aber im Allgemeinen ein guter, solider Spaß, der hoffentlich nicht länger als drei Stunden dauert. Was sie nicht sein müssen, ist kleinlich. Aber die diesjährigen Golden Globes waren genau das, dank zweier Produktionsentscheidungen, die nicht viel Sinn machten.

Zunächst gab es die Halbwahrheiten über Moderatoren oder Gewinner, die in winziger Schrift über den Bildschirm flimmerten. Und nichts beleuchteten, was für den Ablauf besonders relevant war. (Man sollte einfach John Hodgman dazu bringen, Halbwahrheiten oder glatte Lügen vorzulesen, wie er es vor Jahren bei den Emmys getan hat.)

Und dann gab es die seltsamen Pfeile, die vage anzeigten, wo jeder Nominierte saß, als sein Name aufgerufen wurde. Hinweis für Produzenten: Die Einrichtung des Galadinners ist einer der besten Aspekte der Globes. Es ist lockerer, trinkfreudiger und dem Klatsch zuträglicher. Richte die Kameras direkt auf die leicht beschwipsten Promi-Gesichter und hör auf, uns Weitwinkelaufnahmen des Auditoriums zu zeigen, damit wir irgendwie sehen können, wo Ralph Fiennes oder Nicole Kidman sind. Wir schauen uns eine Preisverleihungsshow an. Und suchen nicht auf einer Karte eines Open-World-Videospiels aus, wohin wir als Nächstes reisen möchten. –JB

Bester: Colin Farrell Dank an die Abteilung für Kunsthandwerk

Wenn die Umbenennung der Golden Globes in Richtung Unverfälschtheit geht, ist das nicht das Schlechteste. Ayo Edebiri sorgte 2024 für Aufsehen, als sie ihre Dankesrede mit einem Dank an die Assistenten beendete, die ihre E-Mails beantworteten. In diesem Jahr übernahm Colin Farrell diese Aufgabe. Er nahm den Preis für die beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer limitierten Serie, einer Anthologie-Serie oder einem Fernsehfilm für The Penguin entgegen. Und nutzte seine Zeit, um der Maskenbildnerabteilung zu danken, die ihn in den glatzköpfigen, stämmigen DC-Comics-Bösewicht verwandelt hatte – und am Ende der Frau, die ihm Snacks brachte, während er in seinen Prothesen schwitzte.

„Oh, die Requisite, eine großartige Frau!“, rief Farrell unter dem Applaus des Publikums am Ende seiner Rede. „Carolina, in diesen kalten Winternächten in New York, als ich der Einzige war, der überhitzte, stand sie alle halbe Stunde mit einem Kokosnusswasser da. Carolina, Gott segne dich.“ Der Moment war wirklich bewegend. Und hob eine oft übersehene Rolle im Filmteam hervor. Gott segne auch dich, Colin. –CTJ

Am schlimmsten: Brady Corbets Telefon

The Brutalist ist ein bemerkenswerter Film. Ein neues amerikanisches Epos über Kunst und Kommerz, Trauma und Überleben, Einwanderung und Erfindungen. Das durch großartige Darbietungen und atemberaubende Bilder untermauert wird. Dieses dreieinhalbstündige Epos wird von der ruhigen Hand des Regisseurs Brady Corbet gelenkt. Der zu Recht mit einem der Hauptpreise des Abends ausgezeichnet wurde: Bester Regisseur.

Seine Rede war aufrichtig und von Herzen kommend. Aber leider traf Corbet die zweifelhafte Entscheidung, sie von seinem Handy abzulesen. Ein talentierter Filmemacher, der eine Trophäe in einem Arm hält, während er sein iPhone vor sich hinhält, um seine Notizen-App abzulesen, ist einfach unglaublich albern. Nennen Sie uns altmodisch. Aber drucken Sie es einfach aus! Es sieht würdevoller aus. Außerdem verringert die Beibehaltung des Analogen die Wahrscheinlichkeit, dass man beispielsweise einen Anruf von einem Freund erhält, der einem in einem der größten Momente seiner Karriere unbedingt gratulieren – oder einen Streich spielen – möchte. –JB

Das Beste: Demi Moore erhält ihren ersten Preis

Demi Moore hat in den letzten 40 Jahren in Blockbustern und Kultklassikern mitgespielt, ohne dass ihr Kritiker oder ihre Hollywood-Kollegen viel Anerkennung zollten. Kein Wunder also, dass sie das Publikum der Golden Globes von den Sitzen riss, als sie unter Tränen ihren ersten großen Preis entgegennahm.

„Vor dreißig Jahren sagte mir ein Produzent, ich sei eine Popcorn-Schauspielerin. Und damals verstand ich das so, dass ich das nicht haben durfte. Dass ich zwar erfolgreiche Filme machen konnte, die viel Geld einbrachten, aber nicht anerkannt werden konnte“, sagte Moore. „

Und als ich mich an einem Tiefpunkt befand, bekam ich dieses magische, kühne, mutige, unkonventionelle, absolut verrückte Drehbuch mit dem Titel The Substance auf den Tisch. Und das Universum sagte mir, dass ich noch nicht fertig bin.“

„The Substance“ begeisterte Kritiker und Publikum gleichermaßen mit seiner blutrünstigen, schaurigen Darstellung von Schönheitsidealen und dem Älterwerden. Es fühlt sich also wie ein Kreis, der sich schließt an, dass eine der Hauptfiguren nach so vielen Jahren der Vernachlässigung Anerkennung findet. –CTJ