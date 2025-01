Golden Globes: So teilt Nikki Glaser gegen Sean „Diddy“ Combs aus

Autsch! Golden-Globes-Moderatorin Nikki Glaser holte gleich zur Begrüßung zu ein paar Tiefschlägen aus. Dabei bekamen vor allem Sean „Diddy“ Combs und Ben Affleck ihr Fett weg.

Forsch startete die Comedienne ihr Golden-Globe-Debüt zunächst mit einem Joke über einen angesagten Hollywood-Schlankmacher. Die Verleihung sei „Ozempics wichtigste Nacht“, witzelte sie und sorgte damit für die ersten Lacher im Publikum. Der vergleichsweise harmlose Eisbrecher taute in den folgenden Minuten allerdings zu einer besonders kalten Dusche zweier Stars auf. Der erste nasse Pudel: Sean „Diddy“ Combs.

„Kein Babyöl dieses Jahr, nur Olivenöl!“

Während Glaser die Schauspielerin Zendaya für ihre Rolle in „Challengers“ lobte, in der ein Tennis-Ass in ein Liebesdreieck mit ihrem Ehemann und ihrem Ex-Freund gerät, zielte die Pointe auf den in U-Haft sitzenden Musikmogul. „Dieser Film war sexuell aufgeladener als Diddys Kreditkarte“, scherzte die Komikerin und legte sofort nach: „Ich weiß – ich bin auch verärgert. Unsere After-Party wird nicht so gut sein.“ Der erste Treffer unter der Gürtellinie – und die Gastgeberin hatte noch einen in petto. Als sie den italo-amerikanischen Schauspieler Stanley Tucci ankündigte, sagte sie: „Kein Babyöl dieses Jahr, nur Olivenöl!“

Mit ihrem Diss spielte die 40-jährige Komikerin auf die jüngsten Anschuldigungen gegen Combs an. Im März 2025 wurden die Anwesen des umstrittenen Musikers in Los Angeles und Miami gefilzt. Grund dafür war eine bundesweite Untersuchung wegen Vorwürfen der Erpressung und des Sexhandels. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Behörden angeblich verschiedene Utensilien, die Combs auf seinen sogenannten „Freak Off“-Partys verwendete. Darunter Betäubungsmittel und mehr als 1.000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel, wie es in der Anklageschrift heißt.

Einen Provokateur als Lehrmeister

Der zweite herbe Seitenhieb der Moderatorin richtete sich an Schauspieler Ben Affleck. Dieser befindet sich zur Zeit mitten in der Scheidung von seiner zweiten Frau, Jennifer Lopez. „,Wicked‘, ‚Queer‘, ‚Nightbitch‘ – das sind nicht nur Worte, die Ben Affleck schreit, wenn er einen Orgasmus hat“, ulkte Nikki Glaser, bevor sich ihre Einführung dem Ende neigte.

Wie man die Promis bei den Golden Globes nach allen Regeln der Kunst durch den Kakao zieht, hat sie sich wohl bei einem ihrem Vorgänger abgeschaut – dem britischen Komiker und Schauspieler Ricky Gervais, der die Preisverleihung fünf mal moderierte und seine Gäst:innen gehörig aufs Korn nahm. In einem Interview mit „CBS“ erinnerte sich Glaser kürzlich an einen entscheidenden Ratschlag von Gervais. „,Du wirst es großartig machen‘“, habe er ihr Mut gemacht, „du bist nicht eine von ihnen.“

Nikki Glasers Karriere begann mit Stand-up-Comedy in Clubs, bevor sie in verschiedenen Fernsehformaten Fuß fasste. Glaser moderierte eigene US-Shows wie „Not Safe with Nikki Glaser“ auf Comedy Central sowie den „The Nikki Glaser Podcast“. Sie ist die erste Frau, die die Golden Globes alleine moderiert hat.