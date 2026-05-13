Grammys geben Termin für Show und Nominierungen 2027 bekannt

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Die Recording Academy hat den Zeitplan für die Grammy Awards des kommenden Jahres veröffentlicht.

Die Show selbst findet am 7. Februar 2027 in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt, die Nominierten für die 69. Grammy Awards werden am 16. November 2026 bekanntgegeben. Außerdem wechseln die Grammys nächstes Jahr ihr TV-Zuhause: Nach 50 Jahren bei CBS kehren sie zu ABC zurück – gestreamt wird die Show zusätzlich auf Disney+ und Hulu.

Der Berechtigungszeitraum für die 69. Grammys erstreckt sich vom 31. August 2025 bis zum 28. August 2026. Das bedeutet, dass einige große Alben und Songs vom Ende des vergangenen Jahres im Rennen sein werden – darunter Taylor Swifts „The Life of a Showgirl“ mit der Hit-Single „The Fate of Ophelia“ sowie Rosalías „Lux“.

Diese Alben sind im Rennen

An 2026er-Veröffentlichungen, die wohl ebenfalls in der Wertung landen werden, mangelt es nicht: Harry Styles‘ „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, Ella Langleys „Dandelion“ (samt Smash-Single „Choosin‘ Texas“), BTS‘ „Arirang“, Bruno Mars‘ „The Romantic“, Don Tolivers „Octane“, Rayes „This Music May Contain Hope“, J. Coles „The Fall-Off“, Kacey Musgraves‘ „Middle of Nowhere“ und Noah Kahans „The Great Divide“. Dazu kommen bereits bestätigte Alben von Olivia Rodrigo, Shaboozey, Gracie Abrams und Drake (sofern er sich entscheidet, wieder einzureichen) sowie gemunkelte Platten von Charli XCX, Phoebe Bridgers und Lana Del Rey.

„Bei den Grammys geht es darum, die Musik zu feiern, die die Welt bewegt – und dieser Moment baut genau darauf auf“, erklärte Grammys-CEO Harvey Mason Jr. in einem Statement. „Das ist eine aufregende Zeit für uns als Organisation: ein neues Zuhause und ein mutiges neues Kapitel für die Grammy Awards. Wir stehen erst am Anfang, und das Beste kommt noch.“