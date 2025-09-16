Lesen: Lady Gagas herzzerreißender Brief an David Bowie

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Lady Gaga schrieb David Bowie einen bewegenden Brief, der nun im frisch eröffneten David Bowie Centre in London zu sehen ist. Das kurze Schreiben entstand vermutlich Ende 2012 oder Anfang 2013. Gaga erwähnt darin, dass sie eine „Vorabkopie“ von Bowies neuem Album erhalten habe, während sie gleichzeitig an ihrem eigenen Werk „Artpop “arbeitete, das im November 2013 erschien. Bei dem Bowie-Album dürfte es sich um „The Next Day“ gehandelt haben, das im März 2013 veröffentlicht wurde.

Gaga über Bowies Einfluss

„Es ist mir wirklich eine Ehre“, schrieb Gaga an Bowie. „Ich habe sogar geweint, als ich die Songs hörte. Wie kann er wissen, dass ich existiere? Ich habe das Gefühl, als wäre meine gesamte Karriere ein künstlerisches Flehen gewesen, dass Sie mich bemerken.“

Im Brief bat Gaga auch um ein Treffen: „Ich bin in New York und wäre dankbar und geehrt, Sie kennenzulernen.“ Sie unterzeichnete mit „Love + Art, Gaga“. Ein Treffen kam zwar nie zustande, doch Gaga verriet später, dass sie in Kontakt mit Bowie blieb.

Nach Bowies Tod im Jahr 2016 ehrte sie ihn bei den Grammy Awards mit einer Medley-Performance seiner Klassiker, darunter „Space Oddity“, „Fashion“, „Let’s Dance“, „Rebel Rebel“ und „Heroes“.

David Bowie Centre eröffnet in London

Im Gespräch mit „NPR“ erzählte Gaga, dass Bowie sie in eine „Lebensweise voller Musik, Mode, Kunst und Technologie“ eingeführt habe. Als Schlüsselerlebnis bezeichnete sie das Album „Aladdin Sane“: „Das war erst der Anfang meiner künstlerischen Geburt.“

Das David Bowie Centre eröffnete am vergangenen Wochenende im Victoria and Albert East Storehouse in London. Neben Gagas Brief finden Besucher dort auch zahlreiche Schätze aus Bowies Nachlass, darunter Entwürfe für ein Musical, das im 18. Jahrhundert spielen sollte.