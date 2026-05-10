Janet Jacksons „Rhythm Nation“ in der Grammy Hall of Fame geehrt

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Janet Jackson wurde für „Rhythm Nation 1814“ in die Grammy Hall of Fame aufgenommen – gemeinsam mit einer Reihe weiterer wegweisender Alben und Aufnahmen, gefeiert bei einer Gala am Freitag im Beverly Hilton in Los Angeles.

Die Musikerin, die in diesem Jahr den 40. Jahrestag von „Control“ begangen hatte, hielt eine bewegende Dankesrede, nachdem Jimmy Jam sie in die Hall of Fame eingeführt hatte – jener Jimmy Jam, der „Rhythm Nation“ gemeinsam mit Terry Lewis produziert hatte.

„Ich bin so dankbar und geehrt, dass „Rhythm Nation“ heute Abend auf diese wunderbare, wunderbare Weise gewürdigt wird. Es ist schön, die Erinnerungen an dieses Projekt wieder aufleben zu lassen, das mir so, so am Herzen liegt“, sagte Jackson. „Ich sehe „Rhythm Nation“ nicht als ein Phänomen, das in der Vergangenheit lebt – ich glaube, es ist lebendig und vital im Jahr 2026. „Rhythm Nation“ berührt uns noch immer auf einer tiefen und nachhaltigen Ebene. Es ist eine fortwährende Kraft, die Vorurteile bekämpft und Verständigung fördert. Es lässt sich nicht aufhalten – es ist schlicht zu stark und zu positiv. „Rhythm Nation“ ist eine Bewegung von Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe, die danach streben, Liebe zu geben und zu empfangen, frei von Urteil.“

Jacksons Botschaft für den Frieden

„Während wir heute Abend feiern, lasst uns daran erinnern, dass es alle Grenzen, Nationalitäten und Glaubensrichtungen übersteigt. Wenn ihr die Musik von „Rhythm Nation“ hört, hoffe ich, dass ihr den Wunsch meines Herzens hört, den wir hatten, als wir diesen Zyklus von Songs zum ersten Mal schufen. Mehr denn je ist es meine Hoffnung, dass wir in einer Welt ohne Angst und Verzweiflung leben mögen“, fuhr Jackson fort. „Das Gebet, das diese ‚Rhythm Nation‘ antreibt, bleibt dasselbe, genau dasselbe: dass Frieden herrsche. Frieden auf der ganzen Welt, Frieden zwischen den Nationen, Frieden in unseren Vierteln, Frieden in unseren Häusern. Möge die Musik von ‚Rhythm Nation‘ uns weiterhin in Frieden zusammenbringen, und möge dieser Frieden uns erlauben, dieses kostbare Geschenk des Lebens zu feiern, das Gott uns gegeben hat. Alles Lob sei Gott. Ich danke der Grammy-Organisation für diese wunderbare Ehrung.“

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Das hochkarätig besetzte Event feierte die Aufnahme mehrerer bedeutender Aufnahmen. Take 6 eröffnete die musikalischen Darbietungen des Abends mit dem aufgenommenen Soul-Stirrers-Stück „Jesus Gave Me Water“. Darauf folgte Taylor Hanson mit einem werkgetreuen Akustik-Cover von Nick Drakes „Pink Moon“ – dem Titelstück des dritten und letzten Albums des verstorbenen Folk-Sängers, das ebenfalls in die Grammy Hall of Fame aufgenommen wurde und es auf die Liste der 500 größten Alben aller Zeiten des ROLLING STONE geschafft hat. Hanson veröffentlichte sein Cover von „Pink Moon“ im Jahr 2024 auf „Underneath: Complete“, einer Jubiläumsedition zum 20. Jahrestag ihres dritten Albums.

Heart-Mitglieder Ann und Nancy Wilson ehrten das Debütalbum ihrer Band, „Dreamboat Annie“, mit Auftritten der Klassiker „Magic Man“, dem Titelstück und „Crazy on You“. Fyütch und Aura V folgten mit einer Darbietung von Ella Jenkins‘ „You’ll Sing a Song and I’ll Sing a Song“, dem Titelstück des aufgenommenen Albums der verstorbenen „First Lady der Kindermusik“. Anschließend trat Lucinda Williams auf und spielte „Can’t Let Go“ sowie den Titeltrack des aufgenommenen „Car Wheels on a Gravel Road“. Ihr Alt-Country-Klassiker von 1998 belegt Platz 98 auf unserer Liste der größten Alben. Isabel Marie folgte mit Selenas „No Me Queda Mas“ aus dem aufgenommenen Album der verstorbenen Sängerin, „Amor Prohibido“.

Norah Jones ehrt Ray Charles

Norah Jones, die den Ray Charles Architect of Sound Award erhielt, erwies Charles die Ehre und spielte Versionen seines „Seven Spanish Angels“ sowie „Hallelujah, I Love Him So“ – ihre Interpretation von „Hallelujah, I Love Her So“.

Funkadelics Album „Maggot Brain“ von 1971, das ebenfalls auf der Liste der 500 größten Alben aller Zeiten des ROLLING STONE steht, wurde mit einem mitreißenden Auftritt von Bandleader George Clinton, Funkadelic-Gitarrist Blackbyrd McKnight und Erykah Badu geehrt, die „Maggot Brain“ und „Can You Get to That“ spielten.

Warner Records wurde zum Abschluss des Abends als Empfänger des Vision of Music Award ausgezeichnet, wobei Teddy Swims und Josh Groban das Label mit separaten Auftritten würdigten.

Die Klasse 2026 im Überblick

Zu den weiteren Aufnahmen in die Grammy Hall of Fame der Klasse 2026 zählen 2Pacs Album „All Eyez on Me“, „Journey in Satchidananda“ von Alice Coltrane, Radioheads „OK Computer“, „Orange Blossom Special“ von den Rouse Brothers, „Paid In Full“ von Eric B. & Rakim, „Pink Moon“ von Nick Drake sowie „Trouble in Mind“ von Bertha „Chippie“ Hill.

Die Gala am Freitag diente zugleich als Benefizveranstaltung zugunsten der nationalen Bildungsprogramme des Grammy Museum.