Kommen Green Day 2020 mit neuem Album nach Deutschland?

UPDATE: Der Facebook-Eintrag des Ticket-Anbieters wurde nachträglich gelöscht – wir bleiben gespannt, ob die Band kommt!

Am 03. Juni 2020 könnten Green Day in der Berliner Waldbühne ein Konzert geben, wie Eventim am Dienstag auf Facebook bekannt gab. Damit solle, wie im Post beschrieben, das neue, 13. Studioalbum „Father Of All …“ beworben werden, dessen gleichnamige Single jetzt auch erscheinen soll. Der Vorverkauf für den Gig soll laut Posting am 20. September starten.

Begleitet werden Billie Joe Armstrong und Kollegen der Ankündigung zufolge von Weezer.

Green Day – Konzertankündigung: