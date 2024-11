Till Lindemann: Tickets, Termine, Vorverkauf 2025

Till Lindemann kommt im Herbst 2025 auf Soloturnee: „Meine Welt“. Versprochen wird (vom Veranstalter) eine „gigantische, komplett neu designte Show“. Der Rammstein-Sänger tritt im Rahmen seiner Europa-Tournee nicht nur in Deutschland auf, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Polen, Türkei, Ungarn, Kroatien, Frankreich Rumänien und Niederlande. In London besucht der 61-Jährige die Wembley-Arena. „Im Gepäck“: das neue Album „Zunge“. Insgesamt 21 Auftritte, Auftakt ist in Leipzig, das Tourfinale bestreitet er in Stuttgart.

Der Vorverkauf startet am Montag, 18. November 2024, 16 Uhr, auf till-lindemann.myticket.de und an allen Vorverkaufsstellen. Für die internationalen Shows auf till-lindemann.com. Zu erwarten ist die übliche Sause aus Fischwerfen, Oben-Ohne-Drummer und lasziven Posen.

Termine Europa-Tournee 2025

29.10.2025 / Leipzig / Deutschland / QUARTERBACK Immobilien Arena

31.10.2025 / Amsterdam / Niederlande / Ziggo Dome

04.11.2025 / London / Großbritannien / OVO Arena Wembley

06.11.2025 / Frankfurt / Deutschland / Festhalle

08.11.2025 / Dortmund / Deutschland / Westfalenhalle

10.11.2025 / Dresden / Deutschland / Messe Dresden

20.11.2025 / Paris / Frankreich / Adidas Arena

21.11.2025 / Düsseldorf / Deutschland / PSD BANK DOME

23.11.2025 / Hamburg / Deutschland / Barclays Arena

25.11.2025 / München / Deutschland / Olympiahalle

27.11.2025 / Nürnberg / Deutschland / Arena NÜRNBERGER Versicherungen

29.11.2025 / Wien / Österreich / Wiener Stadthalle

01.12.2025 / Krakau / Polen / TAURON Arena

02.12.2025 / Budapest / Ungarn /MVM Dome

04.12.2025 / Bukarest / Rumänien / ROMEXPO

06.12.2025 / Istanbul / Türkei / Ülker Sports and Event Hall

08.12.2025 / Sofia / Bulgarien / Arena Armeec

10.12.2025 / Zagreb / Kroatien / Arena

14.12.2025 / Zürich / Schweiz / Hallenstadion

16.12.2025 / Stuttgart / Deutschland / Hanns-Martin-Schleyer-Halle

„More shows to be announced“, heißt es auf seinem Instagram-Kanal.