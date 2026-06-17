Die neue Gregg-Allman-Doku: Eine Geschichte über Sucht und Erlösung

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Als Filmemacher James Keach die Regie der neuen Dokumentation „Gregg Allman: The Music of My Soul“ über den Mitgründer der Allman Brothers Band übernahm, kannte er die Musik der Gruppe – aber mit ihrer Geschichte war er nicht wirklich vertraut. Dann sprach er mit seiner Frau.

„‚Du musst diesen Film machen’“, erinnert sich Keach an ihre Worte. „‚Die haben mich durch die Schule gebracht.’“

Eine gute Entscheidung für den Regisseur, der zuvor das Leben von Glen Campbell in „I’ll Be Me“ (2014) dokumentiert hatte und 2005 als Co-Produzent des Johnny-und-June-Carter-Cash-Biopics „Walk the Line“ sowie 2019 der Linda-Ronstadt-Doku „The Sound of My Voice“ tätig war.

Seltenes Interview als Kern

„Gregg Allman: The Music of My Soul“, produziert von Subtext und ROLLING STONE, läuft ab Mittwoch, dem 17. Juni, in mehr als 200 Kinos landesweit als besonderes One-Night-Only-Event. Grundlage ist ein selten gesehenes Interview aus dem Jahr 2014, das Allman nur drei Jahre vor seinem Tod gab. Keach – dessen älterer Bruder der Schauspieler Stacy Keach ist – berichtet, dass Allmans Manager Michael Lehman ihn für die Regie angefragt habe. „Mich haben zwei Dinge interessiert“, sagt Keach. „Erstens seine Beziehung zu seinem Bruder [Duane Allman, der 1971 starb]. Der Gedanke, dass meinem Bruder Stacy so etwas passieren könnte, hat mich wirklich getroffen. Und dann sind wir außerdem in einem kleinen Städtchen in Texas namens Taft aufgewachsen, das sehr stark segregiert war.“

Keach, 77, entdeckte Parallelen zu seinem eigenen Leben. Gregg und Duane Allman wurden in Nashville geboren und wuchsen in den Fünfzigern auf – lange bevor die wegweisende Bürgerrechtsgesetzgebung der Sechziger in Kraft trat. Den Keach-Brüdern erging es nicht anders.

„Auf der einen Seite von Taft lebten die Schwarzen und die Mexikaner, auf der anderen die Weißen“, sagt Keach. „Das hat mich immer wahnsinnig aufgeregt. Es hat mir klargemacht, dass da jemand eine künstliche Trennlinie gezogen hatte. Und ich habe festgestellt, dass Gregg und die Allman Brothers genau dagegen waren.“

Inklusion als Bandprinzip

Die Besetzung der Allman Brothers Band spiegelte das Selbstverständnis der Gruppe wider. Drummer Jaimoe, das letzte lebende Gründungsmitglied der Allman Brothers, war Schwarz, ebenso wie Chank Middleton, Greggs bester Freund und ständiger Weggefährte auf Tour. Wenn Jaimoe und Middleton nicht gemeinsam mit der restlichen Band in einen Club, ein Restaurant oder ein Hotel gelassen wurden, verließ die gesamte Truppe das Etablissement – das sagt Allman in einer Szene der Doku.

„Das hat mich sehr bewegt“, sagt Keach. „In diesen Zeiten ist eine solche Haltung wichtig.“

Die Allman Brothers waren größtenteils weiße Typen mit langen Haaren und Hippie-Klamotten, die den Blues spielten. Ihre Setlists steckten voller Covers von Songs, die von Muddy Waters, Elmore James und anderen schwarzen Blues-Größen geschrieben und eingespielt worden waren. Duane Allman, ein legendärer Gitarrist, hatte sich zudem in den R&B vorgewagt und in den Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama, Sessionaufnahmen mit Aretha Franklin und Wilson Pickett eingespielt.

Aufstieg und erster Absturz

Nach einer Phase als „Hour Glass“ stellten Duane und Gregg die Allman Brothers Band zusammen, die bald für ihre legendären Southern-Rock-Jams bekannt wurde. „Gregg Allman: The Music of My Soul“ feiert das Doppelalbum „At Fillmore East“ von 1971 als die größte Live-Aufnahme aller Zeiten. (Ich kann das bezeugen: Ich war bei der berühmten Late-Show der Allman Brothers am 23. Juni 1971 im Fillmore East, die erst um 7 Uhr morgens endete.)

Doch Duanes Leben wurde nur vier Monate später jäh abgeschnitten, als er bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Er war 24 Jahre alt. Noch in derselben Nacht, so der Film, überdosierte Gregg Heroin. Das hätte das Ende der Allman Brothers bedeuten können – doch Gregg erholte sich, und die angeschlagene Band kämpfte sich durch eine Reihe weiterer Tragödien, darunter den Tod von Bassist Berry Oakley, ebenfalls bei einem Motorradunfall, im Jahr 1972.

Die Todesfälle befeuerten indes Allmans wachsende Abhängigkeit von Heroin, Kokain und Alkohol.

Sucht als Symptom

„Sucht betäubt“, sagt Keach. „Die Sucht ist ein Symptom von etwas anderem. Ob es Drogen sind, Sex, Rock and whatever – man versucht, etwas zu betäuben, etwas über ein Gefühl zu legen, mit dem man nicht klarkommt. Wie Lenny Bruce sagte: ‚Ich nehme einen Zug und fühle mich wie ein neuer Mensch. Und dann will der neue Mensch auch einen Zug.‘ Das ist ein Teufelskreis. Ich glaube, es hat für Gregg eine Weile funktioniert – und dann will der neue Mensch auch einen Zug, und dann wird der neue Mensch richtig fertiggemacht, und wir wissen alle, wie das ausgeht.“

Die Dokumentation taucht tief in Allmans Schwächen und Niederlagen ein; Keach leuchtet sogar seine zahlreichen Ehen aus – sieben insgesamt, darunter eine kurze Verbindung mit Cher. Allmans letzte Frau Shannon, 37, kommt im Film zu Wort. „Ich glaube, er liebte es, sich zu verlieben“, sagt Keach. „Dieses Gefühl, diese Emotion befriedigte ihn zutiefst. Und wenn sie dann versuchten, ihn zu kontrollieren oder ihn irgendwie zu verändern, lehnte er sich auf.“

Der Film streift auch Allmans Entscheidung, gegen den Tourmanager der Band, John „Scooter“ Herring, auszusagen. Herring hatte Allman und anderen Bandmitgliedern Koks besorgt und war 1976 verhaftet worden, angeklagt in fünf Bundesanklagepunkten wegen Verschwörung zum Vertrieb von Kokain. Herring, der 2007 starb, wurde zu 75 Jahren Haft verurteilt und saß 30 Monate ab. Allmans Aussage riss einen tiefen Riss in die Band und führte zur ersten von mehreren Auflösungen.

Verrat oder Loyalität?

Keach ist überzeugt, dass Herring „den Kopf hinhalten musste“.

„Die Band hätte sonst nicht weitermachen können“, sagt er. „Die Loyalität unter den Jungs war: Du verpfeifst den anderen nicht, und Gregg wurde dazu gezwungen … Seine Absicht war nicht, sich selbst zu retten. Es ging darum, die Band zu retten. Zumindest hat man mir das so gesagt.“

Was Allmans eigene Sucht betrifft – trotz zahlreicher Aufenthalte in Reha-Kliniken konnte er sie lange nicht in den Griff bekommen –, machte er 1995 schließlich einen radikalen Schnitt: Er hörte kalt mit Drogen, Alkohol und sogar Zigaretten auf. Für den Rest seines Lebens setzte er sich entschieden gegen Drogenmissbrauch ein. Allman starb 2017 an den Folgen von Leberkrebs.

„Von Gregg habe ich gelernt, wie man mit Sucht umgeht und wie man mit Trauma umgeht“, sagt Keach.

Premiere in New York

Bei der New Yorker Premiere des Films Anfang des Monats rückte Keach die Geschichte von Sucht und Erlösung in den Mittelpunkt.

„Zu sehen, wie dieser Mann nach 15 Reha-Aufenthalten seinen Tiefpunkt erreicht und dann zurückkommt – für mich war das ein Zwölf-Schritte-Aufruf, den ich an die ganze Welt richten wollte. Es ist wirklich großartig, wenn er endlich nüchtern wird und das Publikum applaudiert“, sagte Keach zu den Anwesenden. „Ich dachte: ‚Ah, wir haben eine Verbindung hergestellt. Und Gregg hat eine Verbindung hergestellt.‘ Seine Musik ist phänomenal, aber seine Geschichte ist es genauso.“

Steve Bloom ist Co-Autor von „Reefer Movie Madness: The Ultimate Stoner Film Guide“, gemeinsam mit Shirley Halperin.