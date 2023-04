Greta van Fleet veröffentlichen neues Album „Starcatcher“ und gehen auf Welt-Tournee

Foto: Getty Images for P+ and MTV, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Die US-amerikanische Rock-Band Greta van Fleet live auf der Bühne des „Helping-Hands“-Konzerts in Los Angeles am 16. Dezember 2022.

Am 21. Juli 2023 veröffentlichen Greta van Fleet ihr neues Album „Starcatcher“. Nach Release der Platte geht die Formation – bestehend aus den drei Brüdern Joshua, Jacob und Samuel Kiszka sowie ihrem Freund aus der Kindheit, Daniel Wagner – auf Welttournee. Am 6. November 2023 machen sie dabei Station in Hamburg, am 28. November in München.

Der Vorverkauf für die „Starcatcher-World-Tour“ beginnt am morgigen Mittwoch (19. April).

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 19.04.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 20.04.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 21.04.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-greta-van-fleet-1003672