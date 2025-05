Guns N‘ Roses: 10 Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

Schon in den Anfangstagen von Guns N‘ Roses im Jahr 1985 schrieben sie hymnische Rocksongs („Welcome to the Jungle“). Gefühlvolle Balladen („Don’t Cry“). Und mehrteilige Epen („Rocket Queen“). Seit sie 1987 mit ihren bösartigen Hits von Appetite for Destruction das erste Mal das Rockradio und MTV in Angst und Schrecken versetzten, haben sie fünf Alben und eine EP herausgebracht.

Dabei sind jedoch einige großartige Songs auf der Strecke geblieben. Die auf Demobändern vor sich hin dümpelten. Auf Konzert-Bootlegs herumschwirrten. Und die Rillen längst vergessener B-Seiten besetzten. Für jedes bedauerliche „One in a Million“, „Don’t Damn Me“ und „My World“, das es auf eine ihrer Platten geschafft hat, gibt es ein mitreißendes „Goodnight Tonight“. Ein poppiges „Just Another Sunday“. Und ein mitreißendes „Shadow of Your Love“, das ein Hit hätte werden können. Hier sammelt Rolling Stone die besten der übrigen Songs.

„Goodnight Tonight“

In scharfem Kontrast zu den ätzenden Krachern von Appetite for Destruction steht das fröhliche, mitreißende „Goodnight Tonight“ aus dem Jahr 1986, in dem Axl und Co. in Hochform sind. Der schnelle, chaotische Song ist verspielt, eingängig und heavy. Eine seltene Kombination, in der Guns N‘ Roses brillierten.

Live-Darbietungen des Songs waren so selten, dass es nur einen einzigen Auftritt gibt. Und weder eine Demo- noch eine offiziell aufgenommene Version jemals die Runde gemacht hat. Izzy Stradlin hat den geheimnisvollen Song jedoch am Leben erhalten, indem er ihn bei seinen Auftritten mit den Ju Ju Hounds spielte, nachdem er die Gruppe verlassen hatte.

„You’re Crazy“ (Alternative Akustikversion)

Der auf Appetite for Destruction erschienene, mit einem Güterzug aufladende Song „You’re Crazy“ war nicht so, wie die Band ihn sich ursprünglich vorgestellt hatte. Der Song begann als funkigere, akustische Nummer, die in einer Wohnung konzipiert wurde.

Obwohl diese Version als vorletztes Lied auf der EP GN’R Lies der Band erscheinen sollte, war es nicht das einzige Mal, dass sie es auf diese Weise aufnahmen. Eine etwas schnellere, heller klingende Akustikversion des Titels erschien 1988 als B-Seite der britischen Ausgaben der Single „Welcome to the Jungle“. Im selben Jahr, in dem Lies herauskam.

Es zeichnet sich durch mehr Percussion, Axl Roses seltsames, markerschütterndes Raspelsolo, ein bluesigeres Gitarrensolo und das völlige Fehlen eines Wortes aus, das in beiden bekannteren Versionen vorkommt: „fuckin’“. „Ich glaube, ich bevorzuge die langsamere [akustische] Version“, sagte Slash einmal. „Jedes Mal, wenn wir sie in diesem langsameren Stil spielen, passiert etwas Seltsames. Etwas Magisches. Wir haben es nie zweimal auf die gleiche Weise gemacht.“

„Too Much Too Soon“

Irgendwann in den frühen Neunzigern spielten Guns N‘ Roses eine Reihe potenzieller Songs in verschiedenen Stilrichtungen mit einem Drumcomputer ein, als sie sich auf die Aufnahme der Use Your Illusion Alben vorbereiteten. Eine der kurioseren und eingängigeren Nummern, die aus den Sessions durchsickerten, ist ein kratziger Boogie-Woogie-Rocker namens „Too Much Too Soon“. Der Titel ist eine klare Anspielung auf einen der größten Einflüsse von Duff McKagan. Johnny Thunders, der sowohl ein mäanderndes, unvergessliches Akustikstück mit demselben Titel aufgenommen als auch auf dem viel rockigeren Album Too Much Too Soon der New York Dolls gespielt hat. Aber das sprunghafte, punkige Gitarrenriff, die Hip-Hop-Handclaps und der Walking Bass machen den Song zu einer faszinierenden GN’R-Anomalie.

„It Tastes Good, Don’t It“

„It Tastes Good, Don’t It“ war einer der frühen Versuche von GN’R, Rap mit Rock zu verbinden. Und das zu einer Zeit, als sich Hip-Hop in den Mainstream einschlich. Rose war ein Fan des Genres gewesen. Dr. Dre hat gesagt , dass es für ihn eine Bestätigung war, Axl Rose mit einem N.W.A.-Hut zu sehen.

Der Rap-Versuch der Band Ende der 80er Jahre, noch vor dem bizarren „My World“ von Use Your Illusion, war kindisch („Wenn du mich verarschst, verarsche ich deine Mutter“, spuckt Rose aus, bevor er ins Detail geht). Aber er hatte einen starken Hook. Die Gruppe spielte den schnellen, wilden Track nur ein paar Mal. Und er war einmal in der Mitte von „Rocket Queen“ zu hören. Die Band stellte den Song erstmals vor, als sie als Vorgruppe von Iron Maiden auftrat. Eine umstrittene Tour für beide Bands. Rose verausgabte seine Stimme bei dem Versuch, den Song zu spielen. Was dazu führte, dass sie den Rest ihrer Termine mit der Band absagen mussten.

„Shadow of Your Love“

Guns N‘ Roses begannen – buchstäblich – mit „Shadow of Your Love“, einem überladenen Überbleibsel aus Axl Roses und Izzy Stradlins Tagen bei den Hardrockern Hollywood Rose. Tracii Guns, auch bekannt als „Guns“ bei Guns N‘ Roses, spielte sogar ein Gitarrensolo auf dem Original-Demo von Hollywood Rose.

„Das erste Lied, das wir bei der Probe spielten, war „Shadow of Your Love“. Axl kam zu spät“, sagte Steven Adler einmal. „Wir spielten das Lied. Und mitten im Lied tauchte Axl auf, schnappte sich das Mikrofon. Er rannte schreiend die Wände hoch und runter. Wir wussten sofort, was wir hatten.“ Im Sommer 1986 spielten sie das Lied in einem Studio, als sie den späteren Produzenten von Appetite for Destruction, Mike Clink, vorspielten. Und entschieden, dass er „die Essenz von Guns N‘ Roses eingefangen hat“, so Slash. Aus unbekannten Gründen erschien der mitreißende Song nur als B-Seite. Und das auch noch mit künstlich hinzugefügtem Publikumslärm.

„Just Another Sunday“

Guns N‘ Roses veröffentlichten 30 Songs auf den beiden Use Your Illusion-Alben. Aber die Sessions für das Projekt dauerten weit über 18 Monate. Viele der Aufnahmen landeten auf dem Boden des Schneideraums. Einer der faszinierendsten Songs, die in der Welt der Bootlegs auftauchten, ist „Just Another Sunday“, in dem Axl eine verlorene Liebe um eine weitere Chance bittet.

„Ich berühre deine Augen und es färbt mein Leben blau“, singt er. ‚Es gibt etwas, das ich sagen muss. Bevor es zu spät ist. Aber ich werde dich nicht aufhalten, während ich dich anflehe zu bleiben.‘ Der raue, unfertige Track wäre einer der poppigsten Songs auf Use Your Illusion gewesen. Weshalb sie ihn wahrscheinlich verworfen haben. Hätten sie sich jedoch mehr Zeit dafür genommen, hätte er ein Klassiker werden können.

„Bring It Back Home“

Die Vorliebe von Guns N‘ Roses für Aerosmith und Nazareth ist in dieser bluesigen Demo aus der Zeit der Use Your Illusion-Sessions kaum zu überhören. Es ist schmierig, düster und voller Straßenattitüde. Was einen fragen lässt, wie die übermäßig glatten UYI-Alben geklungen hätten, wenn Guns diesen Weg weitergegangen wären.

Tatsächlich ist es die natürlichere Weiterentwicklung von Appetite. Sogar Roses Vortrag, wenn er Zeilen über einen „läufigen Hund“ ausspuckt und darüber, wie sein „Baby es umsonst gibt“, hat mehr mit dem Rhythmus von „Nightrain“ und Nazareths „Hair of the Dog“ (das GN’R auf „The Spaghetti Incident?“ gecovert hat) gemeinsam als mit allem auf UYI. Das Ganze wird durch zwei charakteristische Ad-libs von Rose zusammengehalten. Ein knurrendes, elastisches „oooh“ zum Auftakt und als Coda ein wahnsinniges Spiegelkabinett-Lachen. Das einzig Lustige an „Bring It Back Home“ ist jedoch, dass ein so vielversprechender Titel nie das Licht der Welt erblickte.

„Crash Diet“

West Arkeen war ein enger Freund von Guns N‘ Roses. Er erhielt Co-Autorenschaft für „It’s So Easy“, „The Garden“ und „Yesterdays“. Er half ihnen auch bei der Ausarbeitung von „Car Crash Diet“ während der Use Your Illusion-Sessions. Der Song ist eine düstere, metallische Nummer mit einem aufsteigenden, gruseligen Refrain. Ähnlich wie „That Smell“ von Lynyrd Skynyrd ist es eine warnende Geschichte über die Gefahren des Rock’n’Roll-Lebensstils. „Drink ’n drive white lightning faster“, singt Rose. „Taking your last ride/Better be so careful or you’ll be dead before your time/Drinking and drive white lightning, baby.“ Leider starb Arkeen 1997 an einer versehentlichen Überdosis Drogen.

„November Rain“ (Akustik-Demo)

Axl Rose begann bereits 1983, zwei Jahre vor der Gründung von Guns N‘ Roses, an „November Rain“ herumzubasteln. Lange Zeit war es nur eine grobe Skizze eines Liedes, das er auf dem Klavier spielte. Aber kurz bevor die Arbeit an Appetite for Destruction 1986 offiziell begann, legte die Gruppe eine lange Version vor. Die Rose letztendlich nicht genügte. Er wusste, dass er etwas Besonderes hatte. Und er wollte, dass es perfekt war.

Eine Handvoll abgespeckter Versionen wurden in den frühen Use Your Illusion-Sessions ausprobiert. Darunter diese, die nur Axl und eine Akustikgitarre enthält. Ihr fehlt die Erhabenheit der fertigen Version. Ganz zu schweigen vom Slash-Gitarrensolo. Aber sie ist irgendwie noch herzzerreißender.

„Catcher in the Rye“ (Brian May Demo)

„Catcher in the Rye“ ist einer der unbestreitbaren Höhepunkte von Chinese Democracy und enthält alle typischen Merkmale von Axl Rose. Eine wirbelnde Produktion. Texte im Stil von Taupin („An einem gewöhnlichen Tag/Nicht auf gewöhnliche Weise/Auf einmal spielte das Lied, das ich hörte/ Nicht mehr, würde nicht mehr spielen“). Und eine unverschämte Länge (Laufzeit: fast sechs Minuten).

Es ist jedoch eine Schande, dass er die von ihm geschnittene Demoversion, die von einem überschwänglichen Solo von Brian May getragen wurde, in Frage stellte. Das Gitarren-Ass von Queen bot einen beruhigenden Kontrapunkt zu Roses quecksilbriger Energie. Ees war nicht das erste Mal, dass die beiden zusammenarbeiteten, da sie 1992 beim Freddie-Mercury-Tributkonzert zusammen gespielt hatten. Aber der Headgunner entschied sich letztendlich dafür, Mays Beitrag zu streichen.

Während eines Online-Messageboard-Chats im Jahr 2008 sagte er, dass das endgültige Solo (gespielt von Ron „Bumblefoot“ Thal) dennoch von May inspiriert war. „Es besteht ausschließlich aus Bearbeitungen, die auf einer bestimmten Note basieren, die Brian in einem verworfenen Take gespielt hat“, schrieb Rose. „Und obwohl Brian sich zumindest öffentlich ein wenig dafür erwärmt zu haben scheint, war er damals leider nicht allzu begeistert von unserer Arbeit. Ich erinnere mich, wie ich Brian zu meiner Linken stehen sah. Wie er ein wenig fassungslos auf die großen Studio-Lautsprecher starrte. Er sagte: „Aber das ist nicht das, was ich gespielt habe.“