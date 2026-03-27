Slashs Ex-Frau verteidigt die „Ketamine Queen“ vor der Urteilsverkündung im Fall Matthew Perry

Slashs Ex-Frau Perla Hudson bittet eine Richterin, milde mit der Frau aus Los Angeles umzugehen, die zugegeben hat, das flüssige Ketamin geliefert zu haben, das zum Tod des Schauspielers Matthew Perry in einem Whirlpool vor zwei Jahren führte.

In einem zweiseitigen Schreiben an das Gericht, das ROLLING STONE vorliegt, lobt Hudson Jasveen Sangha als gute Freundin, die ihr durch die Scheidung vom Guns-N‘-Roses-Gitarristen half. Sangha, von Staatsanwälten als „Ketamine Queen“ bezeichnet, bekannte sich im vergangenen September schuldig und soll am 8. April verurteilt werden.

Sangha, 42, beantragt eine Strafe in Höhe der bereits verbüßten Untersuchungshaft und verweist darauf, dass sie nicht vorbestraft sei und sich seit ihrer Anklage und Verhaftung im August 2024 in Bundesgewahrsam befinde. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 15 Jahren, gefolgt von drei Jahren auf Bewährung.

Hudsons Brief an das Gericht

„Ich kenne Jasveen seit 2012, und im Laufe der Jahre ist sie mir wie eine jüngere Schwester und meinen Söhnen eine geliebte ‚Feengodmother‘ geworden“, schrieb Hudson in ihrem am Mittwoch eingereichten Brief an das Gericht. Hudson bezeichnete Sangha als hochgebildete, familienorientierte und „gläubige Sikh-Frau“, die über die Jahre regelmäßig bei den Geburtstagsfeiern ihres Sohnes und anderen Familienfesten dabei war.

„Als ich durch meine Scheidung ging, eine der schwierigsten Phasen meines Lebens, war Jasveen eine beständige und loyale Freundin“, schrieb Hudson. „Aus der Welt der Prominenten kommend, habe ich oft erlebt, dass Menschen etwas von mir oder meiner Familie wollten. Aber Jasveen war nie so – sie war nicht da, um zu nehmen, sondern nur um zu geben. Sie war da, wenn ich sie am meisten brauchte, sei es mit einer kleinen Geste der Freundlichkeit wie Suppe und Luftballons, wenn jemand krank war, oder indem sie mir half, Schulbewerbungen für meinen Sohn zu schreiben. Ihre Freundschaft war selbstlos, beständig und aufrichtig.“

Sie berichtete, dass Sangha gemeinsam mit ihr Spendenaktionen für die gemeinnützige Organisation BuildOn durchgeführt habe. Die beiden hätten geplant, nach Guatemala zu reisen, um beim Bau einer Schule zu helfen, doch die Reise sei wegen politischer Unruhen abgesagt worden. Eine Folgereise nach Malawi sei durch Sanghas „aktuelle rechtliche Situation“ unmöglich geworden, so Hudson. Dennoch helfe Sangha ihr aus der Haft heraus beim Aufbau einer neuen gemeinnützigen Organisation und bringe sich bei Leitbildern, Prospekten und der Entwicklung des Vorstands ein.

Sanghas Charakter und Verurteilung

„Sie war nie gewalttätig oder bösartig. Sie ist nicht die Person, die ihre aktuellen Anklagen vermuten lassen mögen, auch wenn sie einige schwere Fehler gemacht hat. Ich kann bezeugen, dass sie ein liebevolles, großzügiges und aufrichtiges Mensch ist, der in meinem Leben und im Leben meiner Kinder ein Segen war“, schrieb Hudson. „Ich bitte das Gericht respektvoll, ihren wahren Charakter zu berücksichtigen und sie entsprechend zu verurteilen – mit Verständnis und Milde. Jasveen ist keine Gefahr für die Gesellschaft – sie ist jemand, der, wenn man ihr die Chance gibt, weiterhin die Menschen um sie herum bereichern und aufbauen wird.“

Perry, vor allem bekannt für seine Rolle in „Friends“, starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an den akuten Auswirkungen von Ketamin, wie die Autopsie ergab. Als sie sich im vergangenen Jahr schuldig bekannte, räumte Sangha ein, Perry im Oktober 2023 in mehreren Transaktionen Dutzende Fläschchen flüssiges Ketamin verkauft zu haben. Über einen Mittelsmann verpackte sie das Ketamin in unbeschrifteten Behältern, die keine Angaben zur Konzentration enthielten. Am Tag seines Todes injizierte Perrys im Haushalt lebender Assistent dem Schauspieler das Mittel mehrfach, bevor er ihn leblos im Whirlpool auffand – so steht es in der Vereinbarung, die der Assistent im Rahmen seines eigenen Deals mit der Staatsanwaltschaft schloss.

Nachdem sie von Perrys Tod erfahren hatte, wies Sangha den Mittelsmann an, ihre Nachrichten zu löschen, und passte ihre eigene verschlüsselte Kommunikation so an, dass keine Aufzeichnungen mehr erhalten blieben, so die Staatsanwälte. Im Rahmen ihrer Vereinbarung bekannte sich Sangha außerdem schuldig, 2019 Ketamin verkauft zu haben, was zum tödlichen Überdosierungstod eines anderen Mannes führte.

Das Netzwerk hinter dem Fall

Sangha war eine von fünf Angeklagten in dem Fall, den die Staatsanwaltschaft als Netzwerk von Lieferanten beschrieb, die Perrys Sucht ausnutzten. Zwei Ärzte, der Mittelsmann und Perrys Assistent akzeptierten alle Deals mit der Staatsanwaltschaft. Die Behörden erklärten, die Gruppe habe Profit über Sicherheit gestellt und das Medikament trotz deutlicher Warnsignale geliefert, dass Perry das dissoziative Anästhetikum missbrauchte.

Sanghas Anwälte fechten die Menge der in ihrer Wohnung beschlagnahmten Drogen an und argumentieren, dass Ermittler lediglich 27 Pillen von mehr als eineinhalb Kilogramm mutmaßlichem Methamphetamin getestet hätten.

„Das Gericht sollte das gesamte beschlagnahmte Gewicht nicht ohne Belege als Methamphetamin einordnen, die belegen, dass die Stichprobe diesen Schluss zuverlässig stützt“, schrieb ihre Anwältin Alexandra Kazarian in einem Strafzumessungsmemo. Die Akten erklärten nicht, wie die 27 Pillen ausgewählt wurden oder ob die größere Charge einheitlich zusammengesetzt war – was die „Hochrechnung“ untergrabe, die zur Berechnung von Sanghas Strafrahmen herangezogen wurde.

Kazarian bestritt auch die Behauptung der Staatsanwaltschaft, Sangha habe ein sogenanntes Stash House – eine Vorratswohnung zur Drogenaufbewahrung – betrieben. Zwar räumte sie ein, dass es Hinweise auf Drogen, Bargeld, Verpackungsmaterial, eine Waage und einige mit der Wohnung in Verbindung stehende Transaktionen gebe, doch die Staatsanwaltschaft habe nicht nachgewiesen, dass der Drogenhandel eine primäre Nutzung der Unterkunft dargestellt habe. Es gebe keine Belege, so Kazarian, für regelmäßigen Kundenverkehr, Überwachungsdaten, die auf eine fortlaufende Verkaufsstelle hindeuteten, oder einen sinnvollen Vergleich zwischen der legalen Wohnnutzung und dem angeblichen Drogenhandel.

Urteile gegen die Mitangeklagten

Die beiden Ärzte, die Perry vor seinem Tod mit großen Mengen flüssigen Ketamins versorgt hatten, wurden im vergangenen Dezember verurteilt. Dr. Salvador Plasencia erhielt eine Haftstrafe von 30 Monaten, Dr. Mark Chavez wurde zu acht Monaten Hausarrest und drei Jahren Bewährung verurteilt.

Kenneth Iwamasa, der Assistent, der Perry die letzte Injektion verabreichte, soll am 22. April verurteilt werden. Erik Fleming, der als Sanghas Mittelsmann fungierte, ist für den 29. April angesetzt.