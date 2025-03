Guns N‘ Roses: So ganz freiwillig ist Frank Ferrer also nicht gegangen

Guns N‘ Roses vs. Nirvana: Chronik eines Streits mit gutem Ausgang

Frank Ferrer hat per Statement mitgeteilt, was er davon hält, nicht mehr Mitglied bei Guns N‘ Roses zu sein. Die Band um Axl Rose hat am Donnerstag (20 März) die Trennung von dem Drummer bekannt gegeben.

Frank Ferrer schreibt auf Instagram: „Die unglaubliche Begeisterung, die unsere Fans, Guns N‘ Roses und meine Kollegen in den vergangenen 24 Stunden empfunden haben, war unglaublich. Ich werde immer unendlich dankbar und liebevoll sein für Axl und die Band.

Dann aber: „Während ich gleichzeitig enttäuscht darüber bin, dass dieses Kapitel zu einem Ende gekommen ist.“

Frank Ferrers Resümee: „Es waren unglaubliche 19 Jahre. Guns N‘ Roses haben mir lebenverändernde Erinnerungen und Erlebnisse geschenkt. Ein riesiges Dankeschön an das Management, die Crew und die Fans, dass sie mir Erinnerungen geschenkt haben, die ich mein Leben lang in Erinnerung behalten werde. Ich hoffe, euch alle bald wieder zu sehen! Frank Ferrer.“

Frank Ferrer auf Instagram über die Trennung von ihm und Guns N‘ Roses:

Zuvor hatten Guns N‘ Roses und Axl Rose die Trennung mit ihrem Schlagzeuger als „freundschaftlich“ vermeldet. Scheint nicht so ganz die Wahrheit zu sein, wenn man sich Ferrers Instagram-Statement zu Gemüte führt.

Isaac Carpenter von AWOLNATION ist der neue Drummer. Frank Ferrer war seit 2006 bei der Band. Was ihn zu einem der dienstältesten Mitglieder von Guns N‘ Roses machte. Inklusive des Albums „Chinese Democracy“, das in seine Ära fällt.

Der Platz auf dem Schlagzeugschemel bei GN’R ist nicht leicht zu halten, trotz der 19 Jahre, in denen Frank Ferrer dort saß. Das wusste auch er. „Es sollte ursprünglich nur eine vorübergehende Sache sein“, sagte er mal. „Es sollte nur zwei Wochen dauern. Aber tief in meinem Inneren hatte ich das Gefühl, dass sich mir viele Türen öffnen könnten, wenn ich mich wirklich gut schlagen würde. Auch wenn es nur für zwei Wochen ist.“

Not geht die „Not in this Lifetime“-Tour weiter. Ohne Ferrer.