„Club der Kerle“: Melissa Reese verlässt Guns-N‘-Roses-Tour

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Die Show geht weiter – aber ohne Melissa Reese. Am Vorabend ihres Auftakts am 28. März gab die Band bekannt, dass ihre Keyboardistin die Tour „aufgrund unvorhergesehener persönlicher Gründe“ verpassen werde, und fügte hinzu: „Wir hoffen, dass unsere Fans Verständnis haben.“

Die Welttournee startet am Samstag, dem 28. März, in Mexiko und endet am 9. September mit einem abschließenden Konzert in Atlanta. Einen Ersatz für Reese hat die Band bislang nicht benannt; eine Anfrage des ROLLING STONE an die Vertreter der Band blieb zunächst unbeantwortet.

Reese stieß 2016 während der Reunion Tour erstmals als Live-Mitglied zu Guns N‘ Roses. Entdeckt wurde sie von „Chinese Democracy“-Produzent Caram Costanzo, der sie fragte: „Was hast du die nächsten paar Jahre vor?“ Der Job blieb. Costanzo suchte jemanden „mit einem wirklich einzigartigen Fähigkeitenprofil, der diese Fähigkeiten exzellent beherrscht“ – und Reese passte genau ins Bild.

Reese über Glas­decken und große Brüder

„All diese Erfahrungen haben in mir dieses Feuer entfacht“, sagte Reese 2020 dem ROLLING STONE. „Sie haben mich dazu gebracht, Dinge zu lernen und sie besser zu machen als alle anderen – damit ich die Frau sein kann, die die Glasdecke durchbricht.“

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„Guns wird definitiv immer noch als Männersache betrachtet, als ein Club der Kerle, in dem für eine Frau kein Platz ist“, sagte Reese. „Aber man könnte sich keine bessere Gruppe von Typen wünschen. Das gilt für die Band selbst und für alle, mit denen wir arbeiten. Sie beschützen mich. Es geht weit über bloße Solidarität hinaus. Wir sind wie eine Familie, und sie sind wie meine großen Brüder.“

Mit der Ankündigung ihres Fehlens veröffentlichte Guns N‘ Roses ein Foto der kompletten Band, Arm in Arm auf der Bühne.