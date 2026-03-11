Guns N‘ Roses nicht ausverkauft, weil DFB-Elf bei WM spielt?

Am 23. und 25. Juni treten Guns N‘ Roses in der Uber Arena in Berlin auf. Highlight-Konzerte, bei denen man annehmen könnte, sie wären seit Wochen ausverkauft. Doch das ist nicht der Fall – es gibt noch zahlreiche Karten für beide Events (auch wenn Eventim für beide Termine bereits seit Dezember eine hohe Nachfrage attestiert).

Klar, der Innenbereich ist bis auf den letzten Platz bereits vergeben, doch im Saal gibt es noch jede Menge Stühle zu besetzen. Welche Gründe gibt es für das leicht erlahmte GNR-Interesse?

Ist der Eintritt zu teuer? Die hohen Preise könnten abschrecken, bewegen sich aber gerade in den unteren Kategorien nicht in außergewöhnlichen Preisgefilden. Es gab sogar Karten für 77,25 Euro. Die nun noch verfügbaren Tickets beginnen ab 123,25 Euro. Inzwischen alles andere als ungewöhnlich bei Konzerten von legendären Bands.

Guns N‘ Roses zu oft live zu sehen?

Möglicherweise machen sich die Hardrock-Veteranen auch nicht rar genug. Letztes Jahr sah man sie im Juni in Düsseldorf und München und dann sogar (erstmals) beim Wacken Open Air.

Ist die Sehnsucht nach den Gunners also inzwischen etwas gestillt? Immerhin spielten sie auch 2022 Stadion-Gigs in Hannover und in München sowie 2018 vier Mega-Konzerte in Deutschland im Rahmen ihrer „Not In This Lifetime“-Tour.

Entscheidendes Spiel für Deutschland bei WM

Vielleicht gibt es noch einen anderen Grund, zumindest für den 25. Juni. An dem Tag absolviert das DFB-Team bei der FIFA-Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ihr Gruppenspiel gegen Ecuador. Anstoß ist zwar erst um 22 Uhr deutscher Zeit, doch wer das Konzert von Guns N‘ Roses anschaut, sieht höchstens noch die letzten Minuten.

Bei entsprechendem Fußballinteresse und in Kombination mit den anderen möglichen Erklärungen für die Zurückhaltung beim Ticketkauf könnte dies durchaus ein Grund für den GNR-Verzicht sein.

Nicht zu vergessen: Es handelt sich um das dritte und entscheidende Gruppenspiel der deutschen Mannschaft in Gruppe E.