Guns N’Roses in Berlin: Kriege ich überhaupt noch Tickets?

Für den Auftritt von Guns N’Roses in Berlin (03. Juni) gibt es noch Karten – und das nicht zu knapp. Allein Eventim und Ticketmaster listen Verfügbarkeit in fünf von sechs Ticket-Kategorien.

Auf beiden Seiten sind lediglich die Karten der Kategorie „FOS 2“ ausverkauft. Das beschreibt den zweiten Stadionabschnitt „Front Of Stage“, also hinter dem ersten Wellenbrecher. Alle anderen, „FOS 1“, normaler Stehplatz und drei Sitzplatz-Kategorien, sind noch im Handel. Die Preise der Tickets liegen zwischen rund 86 Euro (Sitzplatz) und rund 161 Euro (Front of Stage 1).

Guns N’Roses: Ticket hinterlegen oder Abendkasse

Mit dem Kartenversand wird es vielleicht etwas knapp, findet der Auftritt von Guns N’Roses doch schon am Sonntag statt. Deshalb bietet sich Abendkasse an. Eventim beschreibt außerdem die Funktion „Ticket-Hinterlegung“. Dazu schreibt der Ticket-Anbieter (Zitat im Wortlaut):

Eventim: Informationen zur Ticket-Hinterlegung

„Mit der Ticket-Hinterlegung können Sie Tickets in der Regel noch bis Veranstaltungsbeginn online buchen und dann am Eventort abholen. Sie bekommen am Bestellende einen Abhol-Code zugeteilt. Diesen geben Sie an der vom Veranstalter angegebenen Abholstelle an und erhalten Ihre Tickets.

Bitte beachten Sie, dass alle gewählten Produkte nur mit einer einheitlichen Versandart gleichzeitig bestellt werden können. Zum Beispiel kann ein Event, das nur per Briefversand bestellt werden kann, nicht mit einem Event mit Ticket-Hinterlegung kombiniert werden.“

Guns N’Roses live

Der Gig im Berliner Olympiastadion wird das diesjährige Auftaktkonzert von Guns N’Roses im Rahmen ihrer „Not In This Lifetime“-Tour sein. Zur Originalbesetzung gehören Axl Rose, Slash und Duff McKagan. Supportbands sind Manic Street Preachers und Greta Van Fleet.

