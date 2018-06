Am Dienstag, 12. Juni, treten Guns N’Roses in Gelsenkirchen auf. Es wird der zweite Deutschland-Stopp der „Not In This Lifetime“-Tournee 2018. Auf einen Blick: alles Wichtige zum Auftritt in der Veltins-Arena.

Gibt es noch Tickets für Guns N’Roses?

Ja, es gibt noch Karten. Zum Beispiel bei Eventim. Zwei Kategorien sind dort ausverkauft, „Front Of Stage 2“, also der zweitnächste Abschnitt zur Bühne, sowie „Sitzplatz Unterrang“. Für alle anderen Angebote, von Sitzplatz Oberrang bis „Front Of Stage 1“, gibt es noch Tickets. Die Preise bewegen sich zwischen rund 88 Euro und rund 163 Euro.

Wer sind die Vorbands?

Die Support-Acts von Guns N’Roses sind in Gelsenkirchen die Manic Street Preachers (mit Ersatzbassist statt Nicky Wire aufgrund eines Todesfalls in der Familie), sowie The Pink Slips.

Welche Songs spielen Guns N’Roses?

Es gibt keine Standard-Setlist. In Berlin führten GN’R eine im Vergleich zur USA-Tour leicht verkürzte Song-Auswahl auf.

Setlist Guns N’Roses in Berlin

It’s So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Welcome to the Jungle

Double Talkin‘ Jive

Better

Estranged

Live and Let Die

Rocket Queen

Attitude

This I Love

Civil War

Slither

Slash Guitar Solo

Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather)

Sweet Child O‘ Mine

Wichita Lineman

Used to Love Her

Wish You Were Here

November Rain

Knockin‘ on Heaven’s Door

Nightrain

Patience

Paradise City

Was hat es mit dem angeblich schlechten Live-Sound auf sich?

Selten tobten Fans nach einem Konzert im Berliner Olympiastadion wie nach dem von Guns N’Roses am 03. Juni 2018. Fast alle waren sich einig, dass der Live-Klang unter aller Kanone gewesen war. Axls Stimme ein Grauen, die Abmischung der Instrumente auch.

Das muss Auf Schalke natürlich nicht so sein. Berlin war das Auftakt-Konzert in Europa nach sieben Monaten Live-Pause. Mit der Tonabteilung dürfte nach Berlin sicher ein Wörtchen geredet worden sein. Außerdem ist das Olympiastadion nicht bekannt für exzellenten Live-Sound. Wobei man auch sagen muss: Klagen über den Klang in diesem Stadion gehören zur Konzertbesucher-Folklore.

Wie wird das Wetter!

Auch im Jahr 2018 bleiben Wetter-Vorhersagen nur bedingt zuverlässig. Bis zum GN’R-Auftritt in Gelsenkirchen vergeht, Stand Montagmittag, noch mehr als eine Woche. Auf wetter.com wird für den 12. Juni folgendes prognostiziert:

26 Grad, leicht bewölkt, Regenwahrscheinlichkeit: 10 Prozent.

Wie komme ich zum Stadion?

Die Vorbands beginnen, wie schon in Berlin, um 17.30 Uhr. Alle wichtigen Fakten zur Anreise finden Sie auf der Stadionseite.

Wie steht es um die Sicherheit in der Veltins-Arena?

Wir zitieren aus den Sicherheitsbestimmungen: „Um die Prozesse beim Einlass zu beschleunigen, gelten mit sofortiger Wirkung zusätzliche Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen bei Veranstaltungen in der VELTINS-Arena. Wir weisen alle Besucher darauf hin, dass ab sofort sowohl bei Fußballspielen als auch bei allen anderen Events folgende Gegenstände nicht zugelassen sind: Rucksäcke, größere Taschen und Handtaschen. Lediglich Taschen bis zu einer Größe von DIN A4-Format (21 cm x 29,7 cm) dürfen nach händischer Kontrolle mit in die Arena gebracht werden. Es erleichtert die Arbeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes, wenn sich alle Besucher auf die notwendigsten Gegenstände wie Portemonnaies, Handys, Schlüsselbund etc. beschränken. Es gibt keine Schließfächer o.ä. für die oben genannten nicht zugelassenen Gegenstände. Sie können aber wie bisher vom Verein für die Dauer der Veranstaltung in Verwahrung genommen und am Kassenhaus wieder abgeholt werden. Der Verein haftet nicht für aufbewahrte Gegenstände.

Grundsätzlich wird eine frühzeitige Anreise empfohlen.

Weitere Informationen dazu siehe Stadionordnung.“