Gwyneth Paltrows Vagina-Duftkerze explodiert im Wohnzimmer einer Kundin

„Contagion“ war 2011 ein prophetischer Viren-Thriller. Nun arbeitet Regisseur Steven Soderbergh nach dem Corona-Schock an einem weiteren Pandemie-Film.

Steven Soderberghs Thriller „Contagion“ aus dem Jahr 2011 ist entsetzlich nah an den aktuellen Geschehnissen dran: Ein vom Tier auf den Menschen übertragenes Virus bedroht die Welt. Im Zuge der Corona-Pandemie entwickelte sich das hochkarätig besetzte Drama zu einem der wichtigsten, hellsichtigsten Filme des Regisseurs. Kein Wunder also, dass der „Ocean’s Eleven“-Filmemacher neuerdings die Idee verfolgt, ein weiteres Werk über die Pandemie zu drehen. Wie das genau aussehen soll, verriet der 57-jährige zwar noch nicht – ein paar Hinweise finden sich allerdings in dem Podcast „Happy Sad Confused“, bei dem er zu Gast war. Geschwisterfilm zu „Contagion“ mit philosophischem Kontext…