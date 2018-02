„Hallo Spencer“ kommt bald auf die große Leinwand

275 Folgen lang unterhielt die Puppen-Serie „Hallo Spencer“ in Deutschland vornehmlich ein junges Publikum mit lehrreichen Spielereien und durchaus auch subtilem Humor. Nun soll der deutsche Gegenentwurf zum Dauerbrenner „Sesamstraße“ noch einmal im Kino durchstarten. Nachdem die Serie das letzte Mal 2011 im TV zu sehen war.

Das erzählte der „Hallo Spencer"-Erfinder Winfried Debertin der „Hannoversche Allgemeine Zeitung": „Der Film wird im Runddorf beginnen, dann in die Außenwelt führen und am Ende zurückkehren in die Spencer-Welt. Das wird ein hoffentlich großes Vergnügen."

Crowdfunding-Kampagne für „Hallo Spencer“-Film

Damit die mehrheitlich erwachsenen Fans der Reihe in den Genuss kommen, ihre Helden der Kindheit noch einmal auf der großen Leinwand zu erleben (und ihre Kinder dann gleich mit ins Kino nehmen!), muss aber noch investiert werden. Das geschätzte Budget von fünf Millionen Euro soll auch durch Crowdfunding bei Kickstarter zusammengesammelt werden. Wer investiert, wird am Ende auch für seinen monetären Einsatz belohnt.

Ob die Filmfassung dann auch wie die Serie mit Spencers-Begrüßungsworten startet? „Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Spencer!“

