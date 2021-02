Anstößige Inhalte: „Die Muppet Show“ bekommt Disclaimer

Obi Wan Kenobi bekommt in naher Zukunft ein „Star Wars“-Spin-Off. Die Produktionsstätte liegt jedoch in einer englischen Provinz mit 1300 Einwohnern – und denen gefällt das gar nicht.

Erst im vergangenen Dezember kündigte Disney zehn neue Serien rund um das „Krieg der Sterne“-Universum an. Eines dieser Projekte: das Spin-off über Obi-Wan-Kenobi. Dargestellt wurde der Jedi-Meister in den „Star Wars“-Episoden I-III von dem schottischen Schauspieler Ewan McGregor. Auch in der neuen Serie besetzt der 49-Jährige die Hauptrolle Obi Wan Kenobi. Zur Vorbereitung des Drehs errichtete Disney ein Filmset in der britischen Kleinstadt Little Marlow. Der Aufbau in einem ehemaligen Steinbruch wurde bereits gestattet. Nun berichtet „The Sun“ jedoch über dutzende Beschwerden der Dorfbewohner bezüglich „störende[r] Wildtiere, Lichtverschmutzung und Verkehr“. Eine Quelle erzählt zusätzlich, dass die riesige „Star Wars“-Produktion offensichtlich…