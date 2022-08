Harry Styles auf der Bühne mit Chicken Nuggets beworfen

Für Harry Styles ist es wahrscheinlich schon ein alter Hut, auf der Bühne von Fans mit allen möglichen Gegenständen beworfen zu werden. Von Gummibärchen bis zu Schuhen oder Sexspielzeug hat der Popstar schon einiges abbekommen. Als bei einem Konzert im New Yorker Madison Square Garden auf einmal Chicken-Nuggets auf der Bühne landeten, war aber selbst Styles überrascht.

Empfehlung der Redaktion Harry Styles: Auf Triumphtour von New York bis nach Hamburg

„Sehr interessanter Ansatz“, kommentierte Styles. „Wer hat das Chicken-Nugget geworfen?“ Ein spontaner Fanchor skandierte „Iss es“, aber Styles kam der Bitte nicht nach. Er wies darauf hin, dass er kein Fleisch esse. Und auch sonst sei das Stück Hähnchen wenig appetitlich: „Zunächst einmal, ist es kalt … und ich glaube, sehr alt.“

Am Ende warf er das Chicken-Nugget zurück zu den Fans. „Hier, du kannst dein Nugget zurückhaben.“ Er zeigte sich aber auch um die Essgewohnheiten der Fans besorgt: „Iss es nicht … jetzt ist es auf dem Boden. Such nicht danach. Du bekommst ein anderes Nugget.“

Hier könnt ihr euch das Video eines Fans anschauen:

Das frühere Mitglied der britischen Boygroup One Direction ist zur Zeit in New York, um im Rahmen eines Artist-in-Residence-Programms insgesamt 15 Konzerte im Madison Square Garden zu spielen. Im Mai 2022 hat er sein drittes Soloalbum HARRY‘S HOUSE veröffentlicht. Die Leadsingle „As It Was“ stand zehn Wochen lang an der Spitze der Billboard-Charts. Zuletzt zierte der Superstar des Digital Exclusive Cover des ROLLING STONE.