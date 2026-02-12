Harry Styles: Listening Parties in 40 Städten

Harry Styles hat Listening-Partys für „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, sein neues Album, das am 6. März erscheint, angekündigt. Styles kündigte die Partys über Instagram an, mit der Bildunterschrift: „Wir wollen mit all unseren Freunden tanzen.“ Die Partys werden auf 40 Städte verteilt sein und am 18. Februar starten. Die genauen Termine wurden noch nicht bekannt gegeben.

Listening-Events in 40 Städten

Die Partys folgen auf das spezielle Listening-Event im vergangenen Monat bei „Rough Trade“ in New York City, bei dem Hunderte Fans stundenlang Schlange standen, um seine neue Single „Aperture“ zu hören. Wie ein Fan uns sagte: „Ich habe ihn immer bewundert, weil er mich sehr an David Bowie erinnert. Er probiert einfach neue Dinge aus. Es ist verrückt zu sehen, wie er so wächst. Ich liebe es. Dafür sind wir hier.“

„Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ markiert Styles’ erstes neues Album seit vier Jahren, nach „Harry’s House“ von 2022. Er wird das Album mit einer massiven Tour unterstützen, die Residenzen auf der ganzen Welt umfasst und am 16. Mai in Amsterdam beginnt. Die Tour beinhaltet eine 30 Termine umfassende Residenz im New Yorker Madison Square Garden; die rekordverdächtige Nachfrage nach diesen Tickets führte dazu, dass Styles weitere Europa-Shows hinzufügte.

Große Tour und Grammy-Auftritt

Die kommende Tour folgt auf „Love on Tour“, die 169 Termine umfasste. „Es war die größte Erfahrung meines ganzen Lebens. Ich fühle mich so unglaublich erfüllt und glücklich. Das alles ist euretwegen“, schrieb er zum Abschluss. „Ihr habt mir Erinnerungen geschenkt, die ein Leben lang halten werden, mehr als ich je hätte träumen können. Danke für eure Zeit, eure Energie und eure Liebe.“

Styles trat kürzlich bei den Grammys auf und überreichte den Preis für das Album des Jahres an Bad Bunny für „Debi Tirar Mas Fotos“. Am 28. Februar wird er bei den Brit Awards in Manchester, England, auftreten und damit erstmals Material aus „Disco“ öffentlich spielen. 2026 ist Harrys Jahr.