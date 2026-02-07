Fans verkaufen buchstäblich ihr Blut für Harry-Styles-Tickets

Als Chante Whyte sah, wie Harry Styles sein viertes Studioalbum „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ ankündigte, war ihr erster Gedanke blendende Freude über die Rückkehr ihres Lieblingskünstlers. Doch als die Termine der begleitenden Tour bekannt wurden, mischte sich ein anderes Gefühl darunter: Sorge. „Ich verspreche Ihnen, ich hatte jede einzelne Nacht Herzklopfen, wenn ich daran dachte, wie der Ticketmaster-Krieg ablaufen würde“, erzählt sie dem ROLLING STONE.

Hohe Preise und enorme Nachfrage

Obwohl die Together, Together Tour erst am 16. Mai startet, hat der Ticketverkauf für fast alle Termine bereits begonnen. Fans, die sich für den Künstler- und Amex-Presale registriert hatten, waren schockiert, als sie Tickets für über 1.000 Dollar sahen. Ein Grund dafür ist, dass es sich um Harry Styles handelt – einen internationalen Popstar, dessen Studioalben allesamt auf Platz eins der Billboard 200 debütierten – und zudem um ein ehemaliges Mitglied der Boyband One Direction.

Styles war seit mehreren Jahren nicht mehr auf Tour und ist dafür bekannt, nach Abschluss einer Konzertreihe nahezu zu verschwinden. Viele Fans befürchten daher, dass ein verpasstes Ticket bedeuten könnte, mindestens drei weitere Jahre warten zu müssen, um ihn wieder live zu sehen. Hinzu kommt, dass die Together, Together Tour deutlich kleiner ist als frühere Tourneen von Styles: nur 67 Termine in elf Städten, darunter eine 30-Abende-Residenz im Madison Square Garden. Die Nachfrage ist enorm: Mehr als elf Millionen Menschen standen für 500.000 Tickets im Raum New York City in der Warteschlange.

Während all diese Faktoren die Nachfrage antreiben, müssen sich Styles-Fans zusätzlich mit dem seit Langem bestehenden Konflikt der Musikbranche mit Ticketanbietern auseinandersetzen. Hohe Ticketpreise sind seit Jahrzehnten ein Problem – bereits 1969 beschwerten sich Fans auf diesen Seiten über die Kosten für Konzerte der Rolling Stones. In den vergangenen Jahren sind Künstler und Fans jedoch zunehmend lauter geworden.

Ticketplattformen und Kritik

Im September verklagte die Federal Trade Commission Live Nation und Ticketmaster. Der Vorwurf: Die Plattformen würden Gebühren vor Verbrauchern verbergen und Bots begünstigen, die große Ticketkontingente aufkaufen und die Wiederverkaufspreise in die Höhe treiben. Ticketmaster wies die Vorwürfe zurück, kündigte jedoch mehrere Änderungen an, darunter das Verbot mehrerer Accounts und die Abschaltung des Preis-Tracking-Tools TradeDesk. Doch während die Klagen und Kontroversen andauern, sind Styles’ Fans weiterhin entschlossen, Tickets zu bekommen – und gehen dabei außergewöhnliche Wege.

Für die 24-jährige Daniella Barone bedeutet der Ticketkauf mehr als nur ein schöner Abend. Es ist ihre zweite Chance, eine Fan-Gemeinschaft zu erleben, die sie liebt. Die Illustrationsstudentin studiert in Florida, stammt ursprünglich aus Venezuela und wollte 2020 ein Konzert in Miami besuchen. Doch sie musste das Land verlassen, um ihre Green Card zu erhalten. Dann kam Covid-19, die Botschaft schloss, und sie saß mehrere Monate in Venezuela fest. Als sie schließlich in die USA zurückkehren konnte, war das Konzert abgesagt.

„Ich höre One Direction, seit ich elf bin, und jetzt bin ich 24“, sagt sie. „Ich habe Harrys Musik immer geliebt, aber ich liebe auch die Fan-Community. Es ist wie eine kleine Familie. Dieses Gemeinschaftsgefühl hat mich immer besonders angesprochen.“

Blutspenden für Konzerttickets

Sie erzählt dem ROLLING STONE, dass sie in dem Moment, als sie die Tourankündigung sah, wusste, dass sie schnell an Geld kommen musste. Als Studentin brauchte sie jedoch einen Job, der sich mit ihrem anspruchsvollen Stundenplan vereinbaren ließ. Ihre Lösung: Plasmaspenden. Sie hat bereits zweimal gespendet und will damit weitermachen, bis sie sich zwei Tickets und den Flug nach New York leisten kann. Alles andere ist ungewiss. „Ich kann nur einmal am Tag essen, aber das habe ich schon früher gemacht“, sagt sie lachend. (Die Praxis gilt laut Mayo Clinic und American Red Cross Association generell als sicher für Personen ab 17 Jahren, die bestimmte medizinische Voraussetzungen erfüllen, allerdings sollte zwischen den Spenden mindestens 28 Tage liegen.)

Ähnliche Erfahrungen machte Ava Engle, 18. Die Studentin an der San Diego State University bezeichnet sich als begeisterte Konzertgängerin. „Ich habe schon viele Ticketmaster-Kriege erlebt“, sagt sie. Doch ihr Stundenplan schränkt ihre Jobmöglichkeiten stark ein. Sie hat panische Angst vor Nadeln, meldete sich aber dennoch zur Plasmaspende an, nachdem sie bei der offiziellen Ticketmaster-Verkaufsphase kein Ticket unter 1.000 Dollar gefunden hatte.

Jede Sitzung bringt ihr etwa 90 Dollar ein. Zusammen mit Nachhilfejobs und einem Mindestlohnjob am Empfang eines Schwimmclubs hofft sie, genug zusammenzubekommen. Trotzdem frustriert es sie, so viel Aufwand betreiben zu müssen für Tickets, die bei der letzten Tour noch 200 Dollar kosteten.

„Ich hatte solche Angst“, sagt sie. „Als ich auf dem Stuhl saß, habe ich gezweifelt: ‚Was mache ich hier eigentlich?‘ Ich will doch nur einen meiner Lieblingskünstler sehen. Dafür sollten wir nicht all das auf uns nehmen müssen.“

Protest, Promis und Fan-Frust

Seit dem Verkaufsstart reißt die Empörung über die Ticketpreise nicht ab. Selbst Styles’ ehemaliger Bandkollege Zayn Malik spielte bei seinem Auftritt am 28. Januar darauf an. „Ich möchte einfach jedem Einzelnen von Ihnen danken, dass Sie heute hier sind“, sagte er auf der Bühne. „Hoffentlich waren die Ticketpreise nicht zu hoch. Nur so gesagt.“

Mit den steigenden Preisen hat sich auch das Verhalten der Fans verändert. Bei großen Stars wie Styles, Billie Eilish oder Olivia Rodrigo kaufen viele jüngere Fans günstigere Stehplatz-Tickets ohne feste Plätze und campieren über Nacht vor den Hallen, um möglichst nah an die Bühne zu kommen – selbst diese Tickets kosten oft 400 bis 900 Dollar oder mehr. Zudem bemängeln Fans die fehlende Transparenz darüber, wie viele günstige Tickets überhaupt verfügbar sind. Der Kauf fühle sich weniger wie ein „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ an, sondern eher wie eine Lotterie. (Vertreter von Styles waren für eine Stellungnahme zu den Ticketpreisen nicht erreichbar.)

Am Mittwoch kündigte Styles ein „one night only“-Konzert in Manchester an, bei dem alle Tickets 20 Pfund kosten sollen. Fans können Tickets ab Freitag „anfragen“. Mehr als 1,4 Millionen Menschen haben diesen Beitrag bereits auf Instagram gelikt.

„Ich mache alles richtig. Ich bin kein Bot“, sagt Engle. „Und trotzdem bin ich auf Platz 100.000 in der Schlange. Wenn ich dann reinkomme, sehe ich kaum verfügbare Tickets, alle über 1.000 oder 700 Dollar, und es sind nicht mal besonders gute Plätze. Das ist so frustrierend. Man denkt nur: ‚Harry, was machen wir hier eigentlich?‘“

Aaron Fern, 28, war nie ein großer One-Direction-Fan. Doch Styles’ erstes Soloalbum begeisterte ihn sofort. Seit 2019 gehört Styles jedes Jahr zu seinen meistgehörten Künstlern. Nach der Tourankündigung schrieb er sofort in den Gruppenchat seiner Freunde. „Es war dieses Gefühl von: ‚Wir müssen jetzt Tickets bekommen‘“, sagt er. Trotz zahlreicher Presales plant er, weitere Kreditkartenschulden zu machen. Sein ursprüngliches Budget lag bei 1.000 Dollar für zwei Tickets, doch nun sucht er zusätzliche Jobs. „Ich bin wirklich überrascht“, sagt er. „Ich gebe Harry nicht die Schuld. Aber es ist schon verrückt.“

Gemeinschaft vs. Realität

Chante Whyte, 25, beschreibt ihre vielen Harry-Styles-Konzerte als „lebensverändernd“. „Bei der letzten Tour war ich auf fast 30 Shows“, sagt sie lachend. „Ich sage meiner Mutter immer, da gibt es eine Gehirnzelle, die bei diesem Mann kurzgeschlossen ist.“

Wegen der hohen Preise muss die Juristin, die sich derzeit auf das Bar Exam vorbereitet, tief in ihre Ersparnisse greifen. Sie ist dazu bereit – vor allem, weil sie plant, so viele Shows wie möglich zu besuchen. Doch die Kosten empfindet sie nicht nur als schmerzhaft, sondern als Widerspruch zu dem, wofür Styles steht.

„Es geht nicht nur um Harry Styles. Es geht um die Community, darum, zusammen im Pit zu stehen, zu tanzen, zu campieren. Dieses Gefühl von Zugehörigkeit bringt mich immer wieder zurück“, sagt sie. „Ich finde es ironisch, dass die Tour Together, Together heißt – dieses ‚Wir gehören zusammen‘ –, während die Ticketpreise etwas ganz anderes sagen.“