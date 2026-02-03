Harry Styles schreibt Geschichte: Blitz-Eins und Steuer-Millionen

Ungeachtet der Debatte um hohe Ticketpreise und endlose Warteschlaufen im digitalen Kartensystem läuft es bei Harry Styles richtig rund – auch abseits der Bühne. Der Sänger feierte am Sonntag (1. Februar) seinen 32. Geburtstag und bescherte sich selbst das beste Geschenk: Seine Single „Aperture“ ist auf Platz eins der „Billboard Hot 100“-Charts geschossen, sein bereits dritter Nummer-eins-Hit in den USA. Nach „As It Was“ von 2022 ist es sein zweiter Song, der unmittelbar an der Spitze einsteigt. Zuvor hatte „Watermelon Sugar“ im Sommer 2020 für eine Woche die Pole Position belegt.

Der Erfolg hatte sich angekündigt: „Aperture“ ist der meistgestreamte Song der Woche und dient als Ouvertüre zum vierten Soloalbum „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, das am 6. März erscheint. Seine Soloalben – „Harry Styles“ (2017), „Fine Line“ (2019) und „Harry’s House“ (2022) – debütierten allesamt auf Platz eins der „Billboard 200“-Liste.

Während Styles die Streaming- und Verkaufscharts anführt, verschieben sich die Kräfteverhältnisse im Radio: „Man I Need“ von Olivia Dean, frisch gekürte Grammy-Gewinnerin als Best New Artist, steigt auf Platz drei der „Hot 100“ und übernimmt gleichzeitig die Spitzenposition der US-Radiocharts. Ein Wetterleuchten für eine neue Pop-Generation, die sich neben etablierten Superstars behaupten kann.

Der brave UK-Steuerzahler

Doch der Name Styles taucht dieser Tage nicht nur in der Musikwelt prominent auf. Die „Sunday Times Tax List“ führt ihn erstmals unter den 100 größten Steuerzahlern des Vereinigten Königreichs. Laut BBC ist der deutliche Anstieg der gezahlten Steuern auf höhere Körperschaftssteuersätze zurückzuführen, die unter der vorherigen konservativen Regierung eingeführt wurden. Insgesamt entrichteten die Top-100-Steuerzahler in diesem Jahr 5,758 Milliarden Pfund – ein markanter Sprung gegenüber 4,985 Milliarden Pfund im Vorjahr.

Styles soll im Geschäftsjahr 2023/24 über 51,8 Millionen Pfund mit seiner Tour- und Merchandising-Firma Erskine Records erwirtschaftet haben. Diese ist im Gegensatz zu Steuervermeidungs-Praktiken prominenter Kolleg:innen wie U2 (in Irland) nahezu vollständig steuerpflichtig zum UK-Spitzensteuersatz von 45 Prozent. Seine Steuerzahlung belief sich laut Insider-Berichten auf 24,7 Millionen Pfund.

Damit reiht sich der Ex-Boyband-Sänger unter prominente Neueinsteiger und Wiederkehrer wie Ed Sheeran und Autorin J.K. Rowling ein. Angeführt wird die Liste erstmals von den Wettanbieter-Brüdern Fred und Peter Done.