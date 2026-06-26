Staatsanwaltschaft verzichtet auf vierten Vergewaltigungsprozess gegen Harvey Weinstein

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wird keinen vierten Prozess wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen Harvey Weinstein anstreben – Anklagen, die von einer Jury aufgehoben und von zwei weiteren in einem Patt beendet wurden. Ein Richter stellte die Anklagen wegen Vergewaltigung dritten Grades am Donnerstag ein, wie die „New York Times“ berichtet.

Im Mittelpunkt standen die Vorwürfe der Schauspielerin Jessica Mann, Weinstein habe sich 2013 an ihr vergangen. Eine Jury hatte ihn 2020 verurteilt, doch ein Richter hob das Urteil später auf. Jurys bei Wiederaufnahmeverfahren 2025 und 2026 konnten sich jeweils nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen, sodass die Verfahren als Fehlprozesse endeten.

Bei jedem Prozess sagte Mann aus und schilderte erneut, wie sie den in Ungnade gefallenen Filmproduzenten 2012 oder 2013 auf einer Party kennengelernt hatte, auf der Suche nach Schauspielrollen – und wie es in der Folge zu Begegnungen kam, bei denen er Sex von ihr verlangte. Sie behauptete, Weinstein habe sie im März 2013 in einem Zimmer festgehalten und ihr gedroht, sie erst gehen zu lassen, wenn sie ihm erlaube, „etwas“ mit ihr zu tun – woraufhin sie „einfach aufgegeben“ habe. Weinsteins Anwälte legten Textnachrichten vor, die eine einvernehmliche Beziehung zwischen ihm und Mann belegen sollten.

Manns Aussage vor Gericht

„Ich habe immer wieder Nein gesagt und versucht zu gehen“, sagte Mann unter Tränen vor der Jury beim letzten Prozess. „Er hat mich behandelt, als würde er mich besitzen.“

„Sie möchte bei einem vierten Prozess nicht erneut aussagen“, erklärte Nicole Blumberg, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, laut der „Times“. „Stattdessen möchte sie heilen und ihr Leben weiterleben. Wir respektieren und unterstützen diese Entscheidung.“

„Variety“ berichtet, dass Mann dem Gericht eine Erklärung eingereicht habe, in der sie schrieb, sie könne „das alles nicht länger ertragen“.

Bragg würdigt Manns Mut

Der Manhattaner Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg betonte, sein Büro glaube Manns Schilderung „und ihrer Glaubwürdigkeit als Zeugin“. Er anerkannte, dass sie in zwei Anklagejury-Verfahren und drei Prozessen beharrlich bei ihrer Aussage geblieben sei – alles zusammen über einen Zeitraum von acht Jahren. „Wir danken ihr für ihre Ehrlichkeit und ihren außerordentlichen Mut“, sagte er.

„In meinem Kampf um Gerechtigkeit hat mir das fast ein Jahrzehnt meines Lebens geraubt und mir mehr Schaden als Nutzen gebracht“, schrieb Mann in ihrer Erklärung, laut „Variety“. „Gerechtigkeit liegt nun nicht mehr in den Händen der Gerichte, sondern allein in Gottes Händen.“

„Harvey ist erleichtert über das heutige Ergebnis“, sagte sein Sprecher Juda Engelmayer gegenüber „Variety“. „Wir sind der Ansicht, dass dies das Ergebnis hätte sein müssen, das von Anfang an hätte erzielt werden sollen – hätte die Anklagejury Zugang zum vollständigen Umfang der E-Mails, Textnachrichten und anderen privaten Kommunikationen gehabt.“

Weinstein wartet auf Urteilsverkündung

Weinstein erwartet derweil die Urteilsverkündung für eine Verurteilung wegen einer kriminellen Sexualhandlung gegen Miriam Haley, eine ehemalige Produktionsassistentin der Sendung „Project Runway“. Die Staatsanwaltschaft hat einen Richter gebeten, ihm für diese Verurteilung 20 Jahre aufzubrummen. Weinstein sitzt seit 2020 in Haft; laut der „Times“ werden seine Anwälte einen Richter bitten, die bereits verbüßte Zeit bei der Strafzumessung anzurechnen. Darüber hinaus verbüßt er eine separate 16-jährige Haftstrafe wegen einer Vergewaltigungsverurteilung in Los Angeles.