Rosanna Arquette rechnet mit Weinstein ab: „Die Vergewaltigungen haben stattgefunden“

Harvey Weinstein hat in einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“, das auf Rikers Island geführt wurde, erneut bestritten, jemals eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Gegenüber dem Magazin bestand der verurteilte Vergewaltiger auf seiner Unschuld und behauptete, er habe die zahlreichen Frauen, die ihn des Übergriffs beschuldigen, möglicherweise „in die Irre geführt“.

„Ich habe beide meiner Ehefrauen betrogen. Das ist unmoralisch. Aber ich habe sie nicht missbraucht. Das ist die große Lüge hinter all dem“, sagte er. „Ich werde mich nicht für etwas entschuldigen, das ich nicht getan habe. Ich werde als unschuldig dastehen. Das verspreche ich Ihnen.“

Nahezu 100 Frauen haben Weinstein sexueller Übergriffe beschuldigt. Rosanna Arquette, die dem „New Yorker“ 2017 berichtete, Weinstein habe sie Anfang der Neunzigerjahre in einem Hotel missbraucht, wies die anhaltenden Leugnungen des Mogulen in einer am Donnerstag auf Instagram veröffentlichten Erklärung scharf zurück. Die Schauspielerin schrieb: „Das sind die Fakten: Die Übergriffe haben stattgefunden. Die Vergewaltigungen haben stattgefunden.“

Arquettes Antwort auf Weinstein

Arquette hob hervor, dass die „Vergewaltigungen und Übergriffe“ noch vor seiner Verurteilung „von investigativen Journalisten verschiedener renommierter Nachrichtenredaktionen belegt wurden und dabei die akribische Prüfung durch Teams von Anwälten und Redakteuren in einem strengen Vorabveröffentlichungsprozess bestanden haben“. Sie erinnerte ihre Leserschaft daran, dass Strafverfolgungsbehörden in Manhattan und Los Angeles strafrechtliche Ermittlungen zu den Vorwürfen eingeleitet hatten, und fügte hinzu, dass im Gerichtssaal „Fakten und Beweise“ vorgelegt worden seien und Weinstein „alle Vorteile eines rechtsstaatlichen Verfahrens genossen habe und von den besten Anwälten vertreten worden sei, die sein beträchtliches Vermögen bezahlen konnte“.

Sie fuhr fort: „Obwohl seine New Yorker Verurteilung aus verfahrenstechnischen Gründen aufgehoben wurde, befand ihn die Jury dennoch für schuldig; ein Wiederaufnahmeverfahren befand ihn in einem Anklagepunkt des sexuellen Übergriffs für schuldig. Seine Verurteilung in Kalifornien ist rechtskräftig, und er sitzt weiterhin im Gefängnis.“

Arquette betonte, wie wichtig es sei, sich an seine Verurteilungen und die strenge rechtliche Prüfung der Vorwürfe zu erinnern, wenn ein „hochbegabter Geschichtenerzähler wie Weinstein versucht, sie zu untergraben – mit einem Pressesprecher an seiner Seite im Gefängnis, wohlgemerkt!“

Weinsteins Behauptungen widerlegt

Die Schauspielerin widersprach auch der Behauptung des Mogulen, seine Anklägerinnen hätten von ihren Aussagen gegen ihn profitiert. „Ich habe nie profitiert und wurde nie in irgendeiner Form entschädigt – weder durch eine Klage noch durch einen Vergleich – von Harvey Weinstein, Disney oder einer anderen Partei in Bezug auf den Übergriff an mir“, sagte sie.

In Weinsteins Interview mit dem „THR“ behauptete er, er habe nie Schauspielerinnen auf eine schwarze Liste gesetzt, und erklärte, Arquette, Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie – die sich alle öffentlich gegen ihn geäußert haben – hätten „Teil des Clubs sein wollen“ und ihn „zerstört“.

„Ich habe meinen Übergriff nie übertrieben. Niemals“, sagte Arquette. „Es gibt keinen ‚Club‘, dem man als Überlebende eines Harvey-Weinstein-Übergriffs angehört. Überlebende eines Übergriffs oder einer Vergewaltigung sind kein Club. Ich kann nicht glauben, dass man das überhaupt sagen muss.“