Harvey Weinsteins Vergewaltigungsanklage: Wiederaufnahmeverfahren im April

Nachdem eine Jury im vorangegangenen Wiederaufnahmeverfahren kein Urteil zur Vergewaltigungsanklage erreicht hatte, beginnt Harvey Weinsteins erneutes Retrial am 14. April – so berichtet der Hollywood Reporter. Die Anklage lautet auf ein Verbrechen der Klasse E, das in New York mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden kann, und steht im Zusammenhang mit den Vorwürfen der Schauspielerin Jessica Mann.

Im Juni 2025 hatte eine New Yorker Jury Weinstein in einem Anklagepunkt der kriminellen sexuellen Handlung während seines Retrials für schuldig befunden. In einem weiteren Punkt der kriminellen sexuellen Handlung wurde er freigesprochen. Die Vergewaltigungsanklage führte zu einem Mistrial. Im ursprünglichen Verfahren von 2020 war Weinstein wegen eines Sexualverbrechens und wegen Vergewaltigung dritten Grades verurteilt worden – Strafe: 23 Jahre Haft. 2024 hob ein Berufungsgericht das Urteil auf.

Diesmal wird Weinstein von Jacob Kaplan vertreten, dem Anwalt, der derzeit Luigi Mangione verteidigt. Zudem hat er Marc Agnifilo und Teny Geragos hinzugezogen, die zum Verteidigungsteam von Sean „Diddy“ Combs in dessen Prozess wegen Sex-Trafficking und Erpressung gehörten. Seinen bisherigen Hauptanwalt Arthur Aidala behält Weinstein, der das Urteil aus dem Vorjahr anfechten will.

Weinstein erwägt Plea Deal

Anfang des Jahres erklärte Aidala vor Richter Curtis Farber in Manhattan, Weinstein würde einen Plea Deal in Verbindung mit der Vergewaltigungsanklage in Betracht ziehen, „sofern es ein gerichtliches Angebot gäbe, das parallel“ zu seiner aktuellen Haftstrafe laufen würde. Beim selben Anhörungstermin beantragte Aidala, das Urteil der kriminellen sexuellen Handlung vom Juni aufzuheben, mit der Begründung, ein Jurymitglied habe angegeben, sich zu einem Schuldspruch gedrängt gefühlt zu haben. Der Antrag wurde abgelehnt.

Gegenüber Richter Farber persönlich beschrieb Weinstein seinen Aufenthalt auf Rikers Island als einen „Marsch in meinen Tod“ und erklärte, er werde „von dem Gedanken heimgesucht, dass ich hier ungesehen und ungehört sterben werde“.

Beim Prozess im Mai 2025 berichtete Mann der Jury, sie habe Weinstein um 2012 oder Anfang 2013 auf einer Party kennengelernt. Sie war damals 27 Jahre alt. Nachdem sie sich mit ihm getroffen hatte – in der Hoffnung, ihre Karriere voranzubringen –, bat er sie um eine Massage. Mann wies seine sexuellen Annäherungsversuche zurück, vollzog aber schließlich bei einer Gelegenheit Oralsex an ihm, weil er gesagt habe, er werde sie nicht gehen lassen, bis sie ihm erlaube, „etwas zu tun“ – so der Associated Press zufolge. In einem New Yorker Hotel im März 2013 habe er sie so lange unter Druck gesetzt, bis sie „einfach aufgab“.

Manns Statement nach dem Mistrial

Im vergangenen Jahr teilte Mann dem ROLLING STONE nach dem Mistrial ein Statement mit. „Das Hervorkommen hat mich alles gekostet: meine Privatsphäre, meine Sicherheit“, sagte Mann. „Ich habe mein Trauma bloßgelegt, meine Scham – alles, was ich vergraben hatte, nur um weiterleben zu können. Trotzdem bin ich aufgestanden und habe die Wahrheit gesagt. Immer und immer wieder. Harvey versteckt sich hinter PR-Agenturen, Anwälten, Spionageagenturen, die damit beauftragt wurden, einzuschüchtern. Ich hatte nur meine Stimme.“