Hat „Wetten, dass ..?“ nach 2023 eine Zukunft?

Foto: Getty Images, Andreas Rentz. All rights reserved.

Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei der bisher letzten „Wetten dass..?“-Ausgabe am 19. November 2022

Am 25. November 2023 wird Thomas Gottschalk ein weiteres Mal „Wetten dass ..?“ moderieren. Ob die in Offenburg aufgezeichnete Sendung die letzte Ausgabe des Kult gewordenen Formats sein wird, steht bislang noch im Nebel. „Wir überlegen in Ruhe im nächsten Jahr, wie es weitergeht nach ’23“, sagte der „ZDF“-Intendant Norbert Himmler der „Deutschen Presse-Agentur“.

„Strahlkraft, die offensichtlich noch ungebrochen ist“

Seine weiteren Worten geben Fans jedoch leisen Grund zur Hoffnung, dass die Show auch über das kommende Jahr hinaus fortgesetzt wird: „Die Sendung hat eine Strahlkraft, die offensichtlich noch ungebrochen ist. Es gibt keine andere Showsendung, die so viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht“, so der 51-Jährige.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von „Wetten dass..?“ hatte das „ZDF“ den TV-Klassiker als einmalige Samstagabendshow mit den Moderatoren Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker 2021 neu aufgelegt. Nach phänomenalen Einschaltquoten wurden zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt. Die diesjährige Sendung am 19. November in Friedrichshafen sahen rund 10,4 Millionen Zuschauer, ein Jahr zuvor hatten sogar rund 14 Millionen Menschen eingeschaltet.