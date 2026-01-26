Travis Scott: So wird Troja in „The Odyssey“ brennen

Travis Scott beschreibt im Trailer zu Christopher Nolans neuem Epos „The Odyssey“ die Zerstörung Trojas. Der Film startet am 17. Juli in den Kinos und wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf, darunter Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya und Charlize Theron.

Überraschender Auftritt im NFL-Trailer

Der mit Stars gespickte Cast von Christopher Nolans Epos „The Odyssey“ wächst weiter. Ein neuer Trailer zum Film, der am 17. Juli ins Kino kommt, enthüllt ein unerwartetes neues Cast-Mitglied: den Grammy-nominierten und mehrfach mit Platin ausgezeichneten Rapper Travis Scott.

Die Vorschau feierte ihre Premiere am Sonntagabend auf Fox während des NFL-AFC-Championship-Spiels, als die Partie zwischen den New England Patriots und den Denver Broncos kurz unterbrochen war. Etwa 20 Sekunden nach Beginn des rund einminütigen Trailers ist Scott zu sehen, wie er zu einem Raum voller Soldaten spricht – über einen Krieg, einen Mann und eine List, mit der die Mauern Trojas überwunden werden sollen. „Brennend“, sagt er. „Schreiend zu Boden.“

„The Odyssey“ ist mit Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya und Charlize Theron besetzt. Es ist Christopher Nolans erster Film seit „Oppenheimer“ aus dem Jahr 2023. Die Adaption von Homers griechischem Epos wurde vollständig mit IMAX-Kameras gedreht.

Schauspiel, Musik und kreative Neugier

Scott, der zuvor Schauspielrollen im experimentellen Actionfilm „Aggro Dr1ft“ aus dem Jahr 2023 übernahm und eine Sprechrolle in „Trolls: Holiday in Harmony“ hatte, verfügt vielleicht nicht über eine so umfangreiche Schauspiel-Vita wie die übrigen Darsteller von „The Odyssey“. Das hat ihn jedoch nicht davon abgehalten, sich auf das Projekt einzulassen.

„Das sind einfach verschiedene Aspekte, die mich interessiert haben und in die ich ehrlich gesagt eintauchen wollte“, sagte Scott kürzlich in seiner Titelgeschichte im ROLLING STONE über seine vielseitigen kreativen Interessen. „Ich interessiere mich einfach für alles Kreative. Ich bin vielleicht nicht in allem der Beste. Genau deshalb kann ich die Zusammenarbeit mit anderen Menschen in bestimmten Bereichen respektieren, in denen ich nicht so gut bin.“

Frühere Zusammenarbeit mit Christopher Nolan

Zuvor arbeitete Scott bereits musikalisch mit Nolan zusammen, nämlich bei „Tenet“, der 2020 erschien. Der Rapper schrieb den Song „The Plan“ und performte ihn selbst. Der Track ist im Abspann des Films zu hören. In diesem Jahr sagte der Regisseur gegenüber dem Magazin „GQ“: „Seine Stimme wurde zum letzten Teil eines einjährigen Puzzles. Seine Einsichten in die musikalischen und narrativen Mechanismen, die Komponist Ludwig Göransson und ich aufgebaut haben, waren unmittelbar, klug und tiefgehend.“

Universal Pictures hat den neuesten Trailer zu „The Odyssey“ bislang noch nicht offiziell veröffentlicht. Die meisten Versionen, die in sozialen Medien hochgeladen wurden, sind aufgrund von Urheberrechtsverletzungen bereits wieder entfernt worden.