Eine Barbie für Helene Fischer – und ein Appell an junge Mädchen

Nun gibt es Helene Fischer, die Überlebensgroße, auch als Barbie. Die einst kritisierte Puppe gibt es mittlerweile in vielen Ausformungen und Berufen, Clubs wurden gegründet, und allerlei Künstlerinnen wurden mit einer Barbie geehrt. Helene Fischer schreibt von einer „unglaublich besonderen Anerkennung“, die sie mit großem Stolz erfülle.

Vorsicht mit dem Miniatur-Mikrofon!

Die Sängerin, die in diesem Jahr eine große Tournee unternimmt, schließt bei Instagram einen Appell an: „Ich möchte jedem jungen Mädchen sagen: Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg.“

Zwar trägt Helene Fischer die Haare derzeit anders als ihr onduliertes Ebenbild. Doch die Helene-Barbie wird bestimmt bald sehr, sehr teuer gehandelt. Und nicht bei „Bares für Rares“. Vorsicht mit dem Miniatur-Mikrofon!

Wir berichteten zuletzt:

Lange Zeit hatte man nichts von Helene Fischer gehört – abgesehen von Kinderliedern und der Mitteilung, dass die traditionelle Weihnachtsshow 2025 ausfalle. Umso fulminanter war ihr Auftritt in Florian Silbereisens „Die Schlager-Champions“, einer Art Leistungsschau des deutschen Sangeswesens. In mehreren Kategorien wurden unhandliche Goldbarren an die Großmeister vergeben, darunter Santiano, Maite Kelly und Roland Kaiser.

Duett mit Ex-Partner Silbereisen

Florian Silbereisen zählt selbst zu den Preisträgern – und zwar mit dem Duett „Schau mal herein“ mit Helene Fischer, das sie zu Weihnachten 2024 erstmals sangen. Die Version von „Stumblin‘ In“ von Suzi Quatro und Chris Norman reüssierte nicht nur bei TikTok. Das Lied spielt auf die Beziehung von Fischer und Silbereisen an, in der „das Feuer nicht mehr brennt“. Aber eine Tasse Kaffee und ein Glas Wein könne man schon trinken.

Medley der größten Hits

Helene Fischer, die im Sommer eine große Tournee unternimmt, sang danach ein Medley aus Publikumsfavoriten. Neben „Herzbeben“, „Fehlerfrei“ und „Atemlos durch die Nacht“ war auch „Die Hölle morgen früh“ dabei. Man hatte sich offenbar an die Abstimmung der Fans gehalten.

Helene Fischer präsentierte sich in fabelhafter Verfassung. In elegantes Schwarz gekleidet, nahm sie den Posten der Meisterin aller Klassen sofort wieder ein. Ihr Einzug in die Halle war ein Ereignis für sich. Man muss es zu inszenieren wissen. Und die „Schlager-Champions“ wissen es.