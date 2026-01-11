Sensationelles Comeback: Helene Fischer bei „Schlager-Champions“

Lange Zeit hatte man nichts von Helene Fischer gehört – abgesehen von Kinderliedern und der Mitteilung, dass die traditionelle Weihnachtsshow 2025 ausfalle. Umso fulminanter war ihr Auftritt in Florian Silbereisens „Die Schlager-Champions“, einer Art Leistungsschau des deutschen Sangeswesens. In mehreren Kategorien wurden unhandliche Goldbarren an die Großmeister vergeben, darunter Santiano, Maite Kelly und Roland Kaiser.

Duett mit Ex-Partner Silbereisen

Florian Silbereisen zählt selbst zu den Preisträgern – und zwar mit dem Duett „Schau mal herein“ mit Helene Fischer, das sie zu Weihnachten 2024 erstmals sangen. Die Version von „Stumblin‘ In“ von Suzi Quatro und Chris Norman reüssierte nicht nur bei TikTok. Das Lied spielt auf die Beziehung von Fischer und Silbereisen an, in der „das Feuer nicht mehr brennt“. Aber eine Tasse Kaffee und ein Glas Wein könne man schon trinken.

Medley der größten Hits

Helene Fischer, die im Sommer eine große Tournee unternimmt, sang danach ein Medley aus Publikumsfavoriten. Neben „Herzbeben“, „Fehlerfrei“ und „Atemlos durch die Nacht“ war auch „Die Hölle morgen früh“ dabei. Man hatte sich offenbar an die Abstimmung der Fans gehalten.

Helene Fischer präsentierte sich in fabelhafter Verfassung. In elegantes Schwarz gekleidet, nahm sie den Posten der Meisterin aller Klassen sofort wieder ein. Ihr Einzug in die Halle war ein Ereignis für sich. Man muss es zu inszenieren wissen. Und die „Schlager-Champions“ wissen es.