Til Schweiger und Ex-Superman spielen im neuen Guy-Ritchie-Film

Die Dreharbeiten für Guy Ritchies neuen Film „The Ministry Of Ungentlemanly Warfare“ sollen noch im Februar 2023 beginnen. Ex-Superman-Darsteller Henry Cavill sowie Til Schweiger wurden für den neuen Actionfilm verpflichtet.

Der deutsche Schauspieler ist in Hollywood kein Unbekannter. In Quentin Tarantinos „Inglorious Basterds“ wirkte er als „Hugo Stiglitz“ mit. Auch dieses Mal wird der Film während des Zweiten Weltkriegs spielen. Als Grundlage für das Drehbuch diente das gleichnamige Buch von Damien Lewis. Inhaltlich dreht es sich um eine Top-Secret-Einheit, die 1939 tatsächlich von Winston Churchill ins Leben gerufen wurde und auch schon als Vorlage für James Bond diente.

Til Schweiger feierte in Deutschland als Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent vor Allem für seine Filme wie „Keinohrhasen“ von 2007 Erfolge. Er geriet in den vergangenen Jahren aber auch immer wieder in die Kritik, warb unter anderem im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie für den Kanal des Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen. Es ist seine erste Zusammenarbeit mit dem Briten Guy Ritchie. Dieser arbeitete mit Henry Cavill schon 2015 bei „Codename U.N.C.L.E“ zusammen. Erst am 5. Januar erschien Ritchies „Operation Fortune“ in den deutschen Kinos. „The Ministry Of Ungentlemanly Warfare“ ist für 2024 geplant.