Herbert Grönemeyer bei #unteilbar: „Niemand ist deutscher als andere!“

Herbert Grönemeyer veröffentlicht im November sein neues Album. Die Single „Sekundenglück“ gibt es hier im Stream.

Herbert Grönemeyers neues Album soll die Zeit reflektieren, in der wir leben: Am 9. November erscheint deshalb „Tumult“. „Wie wollen wir leben? Was können wir tun, damit wieder Hoffnung herrscht und nicht Hass? Wie verteidigen wir unsere Freiheit gegen ihre Verächter? Wie stehen wir zu uns selbst in einer Gegenwart, in der sich so viele verbiegen und ihr Menschsein verleugnen? Wie kommen wir miteinander aus?“ So beschreibt die Pressemitteilung das neue Werk des 62-jährigen. Zwei Singles gibt es bereits – darunter die am heutigen Freitag erschienene namens „Sekundenglück“: https://www.youtube.com/watch?v=LPotW4IgWSI Am 12. Oktober kommt dann „Doppelherz / Iki Gönlüm“. „In jedem…