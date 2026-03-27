ROLLING STONE im April 2026 – Titelthema: Harry Styles

Mit dem von Kid Harpoon produzierten Album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally.“ kehrt Harry Styles nach vier Jahren zurück – obwohl er ja nie aus dem Rampenlicht verschwunden war. Wie lebt es sich dort, und was macht seine Musik aus? Jens Balzer begab sich auf Spurensuche nach einem der größten Popstars unserer Zeit

nach vier Jahren zurück – obwohl er ja nie aus dem Rampenlicht verschwunden war. Wie lebt es sich dort, und was macht seine Musik aus? Jens Balzer begab sich auf Spurensuche nach einem der größten Popstars unserer Zeit Arlo Parks verbindet euphorische Club-Sounds und existenzielle Texte. Mit Johannes von Weizsäcker spricht sie über New Yorker Nächte und fragmentierte Gefühle

verbindet euphorische Club-Sounds und existenzielle Texte. Mit Johannes von Weizsäcker spricht sie über New Yorker Nächte und fragmentierte Gefühle Wolfgang Niedecken hat viel zu feiern dieses Jahr. Seine Band BAP gibt es seit 50 Jahren, und er wird 75. Maik Brüggemeyer sprach mit ihm über Herkunft, politische Kunst und eine lange Reise, die nun in die Zielgerade einbiegt

hat viel zu feiern dieses Jahr. Seine Band gibt es seit 50 Jahren, und er wird 75. Maik Brüggemeyer sprach mit ihm über Herkunft, politische Kunst und eine lange Reise, die nun in die Zielgerade einbiegt Mit„Sexistential“ verwandelt Robyn hormonelle Ausnahmezustände, Begehren und Mutterschaft in euphorischen Club-Pop. Von Jenni Zylka

hormonelle Ausnahmezustände, Begehren und Mutterschaft in euphorischen Club-Pop. Von Jenni Zylka Skandale, Exzesse, Abstürze? Fehlanzeige. Stattdessen gibt es bei Rush nerdigen Prog-Rock und bücherwurmige Lyrics – und neuerdings eine deutsche Schlagzeugerin. Von Fabian Broicher

nerdigen Prog-Rock und bücherwurmige Lyrics – und neuerdings eine deutsche Schlagzeugerin. Von Fabian Broicher Seine Werke hängen heute in den wichtigsten Museen. Doch am Anfang standen bei Raymond Pettibon Plattencover für Black Flag. Von Sebastian Zabel

Plattencover für Black Flag. Von Sebastian Zabel Auf ein Duo reduziert praktizieren Sunn O))) ihre einzigartige Mischung aus Drone-Metal und Klangskulptur, Naturmystik und Meditation. Von Jürgen Ziemer

ihre einzigartige Mischung aus Drone-Metal und Klangskulptur, Naturmystik und Meditation. Von Jürgen Ziemer Auf seinem neuen Album verbindet Joe Jackson Pub-Rock, New Wave, Jazz und Pop mit einer melancholischen Gegenwartsdiagnose. Von Max Gösche

The Mix

Bibel trifft Punk: Zum zweiten Mal hat Nina Hagen ein Album mit Gospel-Songs aufgenommen. Indes reisten die Gorillaz nach Indien. Damon Albarn und Jamie Hewlett berichten darüber – und sinnieren über das Leben im Zeitalter der KI-Kunst. Außerdem im Mix: Tedeschi Trucks Band, Suzi Quatro, Fortuna Ehrenfeld, Squeeze und viele mehr

Reviews

Max Gösche ist beeindruckt von der Wucht des neuen Albums von Robyn. Fabian Broicher widmet sich zwei großen Avantgardisten: Frank Zappa und Captain Beefheart. Arne Willander würdigt das Werk von Herbert Grönemeyer zu dessen 70. Geburtstag

Playlist: New Noises im April

So abwechslungsreich wie Aprilwetter: Unsere Playlist schlägt diesmal einen stilistischen Bogen von Piano-Pop über Blues und Southern Rock bis zu Folk und ätherischem Shoegaze

1. BRUCE HORNSBY „INDIGO PARK“

In diesem Titelstück seines neuen Albums mischt der US-Songschreiber seinen patentierten Piano-Pop mit Blues und beweist, dass er noch immer ein Händchen für eine unwiderstehliche Hookline hat.

In diesem Titelstück seines neuen Albums mischt der US-Songschreiber seinen patentierten Piano-Pop mit Blues und beweist, dass er noch immer ein Händchen für eine unwiderstehliche Hookline hat. 2. FOY VANCE „I AIN’T SOLD ON TIME“

Ebenfalls dem Blues nicht abgeneigt, aber in noch stärkerer Weise Soul und Folk verpflichtet wandelt der irische Sänger Foy Vance auf den Spuren seiner amerikanischen Idole aus den 50er- und 60er-Jahren.

Ebenfalls dem Blues nicht abgeneigt, aber in noch stärkerer Weise Soul und Folk verpflichtet wandelt der irische Sänger Foy Vance auf den Spuren seiner amerikanischen Idole aus den 50er- und 60er-Jahren. 3. TEDESCHI TRUCKS BAND „FUTURE SOUL“

Die Band um Sängerin Susan Tedeschi und Meistergitarrist Derek Trucks demonstriert mit Stücken wie diesem, dass sich ihr mit Blues und Gospel aufgeladener Southern Rock noch immer auf dem allerhöchsten EnergieLevel bewegt.

Die Band um Sängerin Susan Tedeschi und Meistergitarrist Derek Trucks demonstriert mit Stücken wie diesem, dass sich ihr mit Blues und Gospel aufgeladener Southern Rock noch immer auf dem allerhöchsten EnergieLevel bewegt. 4. THE MILK CARTON KIDS „A FRIEND LIKE YOU“

Seit 15 Jahren nimmt das kalifornische Duo Platten mit betörenden FolkBalladen auf, die nicht nur aufgrund des Harmoniegesangs an die Everly Brothers erinnern. „A Friend Like You“ ist ein anrührender Roadtrip.

Seit 15 Jahren nimmt das kalifornische Duo Platten mit betörenden FolkBalladen auf, die nicht nur aufgrund des Harmoniegesangs an die Everly Brothers erinnern. „A Friend Like You“ ist ein anrührender Roadtrip. 5. DEARY „ALMA“

Das Londoner Trio um Sängerin Dottie Cockram entfaltet auf seinem Debüt entrückte Shoegaze- und Dream-PopOden irgendwo zwischen Cocteau Twins und Julee Cruise.

Das Londoner Trio um Sängerin Dottie Cockram entfaltet auf seinem Debüt entrückte Shoegaze- und Dream-PopOden irgendwo zwischen Cocteau Twins und Julee Cruise. 6. ARKELLS „NEXT SUMMER“

Mit Dance-Rock-Überschwang und springsteeneskem Glöckchen-Arrangement avancieren die Arkells immer mehr zu einer kanadischen Version der Killers.

Mit Dance-Rock-Überschwang und springsteeneskem Glöckchen-Arrangement avancieren die Arkells immer mehr zu einer kanadischen Version der Killers. 7. JOSÉ GONZÁLEZ „A PERFECT STORM“

Ein wild pochendes Meisterstück vom neuen Album des schwedischen Songschreibers, der hier die Schönheit einer Natur beschwört, die sich nicht von Menschenhand bändigen lässt.

Exklusives Cover für Abonent:innen

Raymond Pettibon ist einer der großen zeitgenössischen Künstler Amerikas. Bevor er Stammgast in den Museen der Welt wurde, zeichnete er Plattencover. Eine Ausstellung in Ludwigshafen zeigt nun seine besten. Ein Motiv hat der Künstler dem deutschen ROLLING STONE zur Verfügung gestellt – unsere Abonnent:innen kommen so in den Genuss eines exklusiven Abo-Covers, das nicht im Handel erhältlich

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