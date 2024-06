40 Jahre „4630 Bochum“. Das feiert Herbert Grönemeyer ab Donnerstag (6. Juni) mit Konzerten in Berlin, Bochum und zuallererst Dresden. Alle Infos zu Anfahrt, Parken, Support, Setlist & Wetter in der sächsischen Landeshauptstadt findet ihr hier.

Startzeit

Der Einlass in den Public-Bereich des Rudolf-Harbig-Stadions erfolgt ab 17:30 Uhr. Das Konzert ist bis 23:00 Uhr geplant. Herbert Grönemeyers Konzerte dauern in der Regel zwischen 2,5 bis 3 Stunden, demnach kann angenommen werden, dass der Sänger den Abend zwischen 19:00 und 20:00 Uhr eröffnet.

Anfahrt

Die Adresse der Venue lautet:

Rudolf-Harbig-Stadion

Lennéstraße 12

01069 Dresden

Für Anreisende mit öffentlichen Verkehrsmitteln eignet sich der Dresdner Hauptbahnhof. Von dort aus erreicht man das Stadion mit S-Bahn und Bus in etwa 15 Minuten.

ÖPNV-Verbindungen von Dresden Hauptbahnhof zu Rudolf-Harbig-Stadion:

Straßenbahn

Linie 9 (Richtung Prohlis) und Linie 11 (Richtung Zschertnitz), Ausstieg: Lennéplatz

Linie 10 (Richtung Striesen) und 13 (Richtung Prohlis) : Haltestelle Georg-Arnhold-Bad

Bus

Linie 68: Ausstieg: Lennéplatz

PKW-Anreise

Von Norden aus kommend, sollten PKW-Fahrer:innen die Autobahn bei der Ausfahrt Dresden-Hellerau verlassen. Wer von Westen aus anreist, sollte die Ausfahrt Dresden-Altstadt nehmen. Als Parkmöglichkeit steht der Parkplatz Strehlener Straße von 15:00 Uhr bis 0:00 Uhr zur Verfügung. Der Veranstalter bittet Besucher:innen jedoch auf die Anreise mit PKW zu verzichten und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Einlass vor Ort

Ins Stadion kommen Besucher:innen über die folgenden Eingänge:

Lennéplatz | Blöcke A-E + Innenraum

Parkstraße | Blöcke S-T + Innenraum

Hygiene-Museum | Blöcke L-R + Innenraum

Support

Als Support-Acts sind im Wechsel Siggi, Philipp Dittberner, JEREMIAS, Dilla und Blumengarten mit dabei. Wer bei dem Eröffnungskonzert in Dresden als Vor-Act dabei sein wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Setlist

Da das Konzert im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden der Startschuss der „40 Jahre Bochum“-Konzerte sein wird, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie die Setlist aussieht. Früheren Setlisten von setlist.fm zufolge könnte der Track „Bochum“, die Show eröffnen, gefolgt von „Männer“. Für das Ende sind laut setlist.fm vier Lieder denkbar. Darunter ebenfalls „Bochum“, „Alkohol“, „Musik nur, wenn sie laut ist“ und „Mambo“. Insgesamt eine etwa 19-Song lange Setlist.

Setlist der vergangenen „Das ist los“-Tour 2023

„Tau“

„Das ist los“

„Bist du da“

„Sekundenglück“

„Kopf hoch, tanzen“

„Steigerlied“

„Bochum“

„Männer“

„Was soll das“

„Vollmond“

„Eine Tonne Blei“

„Der Schlüssel“

„Doppelherz / Iki Gönlüm“

„Musik nur, wenn sie laut ist“

„Oh Oh Oh“

„Herzhaft“

„Der Weg“

„Behutsam“

„Kinder an die Macht“

„Deine Hand“

„Mensch“

„Alkohol“

„Angstfrei“

„Bleibt alles anders“

Wetter

Am Donnerstag (6. Juni) soll es in Dresden teilweise bewölkt sein, mit tagsüber Höchstwerten von bis zu 23 Grad. Die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt derzeit (Stand 03.06.2024) durchschnittlich bei etwa 50 Prozent. Zudem soll mit bis zu 79 Prozent eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschen. Am Abend soll es zudem mit 14 Grad kühler werden und nachts werden um die 12 Grad erwartet.