Grönemeyer feiert 40 Jahre „4630 Bochum“ mit Shows in Berlin & Bochum

Herbert Grönemeyers Album „4630 Bochum“ wird im kommenden Jahr 40 Jahre. Diesen runden Geburtstag feiert der Musiker nächsten Sommer mit zwei exklusiven Konzerten in Berlin und Bochum. Der Vorverkauf für die beiden Jubiläumsauftritte startet am Donnerstag, den 6. Juli, um 11:00 Uhr. Dies hat Grönemeyer auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt gegeben.

Das erste Konzert findet am 8. Juni 2024 in der Berliner Waldbühne statt. Ein weiterer Auftritt folgt am 12. Juni im Vonovia Ruhrstadion in Bochum. Tickets für die zwei Jubiläums-Shows werden zunächst über Eventim erhältlich sein. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann am Samstag, den 8. Juli, um 11:00 Uhr.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Herbert Grönemeyer musste bei Joko und Klaas seine eigenen Songs erraten

Am 11. Mai 1984 erschien „Bochum 4630“. Es ist das fünfte Studioalbum des Sängers und gehört mit über 2,75 Millionen verkauften Exemplaren zu den meistverkauften Alben in Deutschland. Ganze 79 Wochen konnte sich das Album, dessen Titel sich auf die damalige Postleitzahl Bochums bezieht, in den Charts halten. Es wurde elf mal mit Gold ausgezeichnet und enthält Grönis erfolgreiche Singles „Männer“, „Flugzeuge im Bauch“ sowie „Alkohol“. Im März dieses Jahres veröffentlichte er sein 16. Studioalbum „Das ist los“.

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte Grönemeyer zuvor einen Teaser für die kommenden Shows. Der kleine Clip zeigt einen Mitschnitt eines Konzerts in Bochum aus dem Jahr 2015. Im Hintergrund zu hören ist sein „Steigerlied“, das als inoffizielle Ruhrpott-Hymne gilt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Termine für Herbert Grönemeyer „40 Jahre 4630 Bochum“