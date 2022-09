Herbert Grönemeyer live 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Eigentlich wollte Herbert Grönemeyer schon letztes Jahr das 20-jährige Jubiläum seines Albums „Mensch“ (2002) feiern. Allerdings mussten die Auftritte ersatzlos abgesagt werden, da Grönemeyer und sein Team sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Dieses Jahr kündigte er schließlich eine Deutschland-Tour für das Jahr 2023 an – die Tickets sind ab sofort hier erhältlich. Außerdem meldet er sich mit vier zusätzlichen Open-Air-Konzerten in Frankfurt, Leipzig, Berlin und Gelsenkirchen zurück. Der Vorverkauf für die Zusatz-Shows startet am 7. September um 10 Uhr. Die Tickets könnt ihr hier kaufen. Wichtig: Nur die Zusatz-Shows sind Open-Air-Konzerte.

Herbert Grönemeyer live 2023 – Termine:

16.05.23 in Kiel, Wunderkind Arena

18.05.23 in Hamburg, Barclays Arena

19.05.23 in Dortmund, Westfalenhalle

21.05.23 in Berlin, Mercedes-Benz Arena

22.05.23 in Hannover, ZAG Arena

25.05.23 in München, Olympiahalle

27.05.23 in Köln, Lanxess Arena

28.05.23 in Mannheim, SAP Arena

30.05.23 in Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Zusatzshows (Open-Air):

02.06.23 in Frankfurt, Deutsche Bank Park

03.06.23 in Leipzig, Red Bull Arena

05.06.23 in Berlin, Waldbühne Berlin

09.06.23 in Gelsenkirchen, VELTINS-Arena