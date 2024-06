Herbert Grönemeyer wird vom 12. bis 17. Juni im Zuge seiner „40 Jahre Bochum“-Tour vier Konzerte in seiner Herzensstadt Bochum spielen. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter findet ihr hier.

Herbert Grönemeyer live in Bochum

Die Tickets für die „40 Jahre Bochum“-Konzerte in Grönemeyers Heimatstadt sind im regulären Handel bereits ausverkauft. Eventim bietet für den 15. und 17. Juni noch die Möglichkeit, Tickets „von Fan zu Fan“ zu erwerben, also im Eventim Fansale.

Anfahrt

Die Adresse lautet:

Castroper Straße 145

44791 Bochum

Etwa 26.000 Menschen passen in das Stadion. Aufgrund des Andrangs empfehlen die Veranstalter die Anreise mit dem ÖPNV. Vom Hauptbahnhof Bochum erreicht man die Venue mit der U-Bahn-Linie 308/318 bis Vonovia Ruhrstadion innerhalb weniger Minuten.

Falls die Anreise per Bus erfolgen soll, eignen sich folgende Linien: 308E, 318E, 336, 354, 395, 339 und E36.

Der Einlass beginnt an allen drei Konzerttagen um 17:00 Uhr. Der Support wird den Abend planmäßig um etwa 19:00 Uhr eröffnen.

Support

Als Support-Acts auf der „40 Jahre Bochum“-Tour sind abwechselnd Siggi, Philipp Dittberner, JEREMIAS, Dilla und Blumengarten mit dabei. Für die Konzerte in Bochum ist der Support wie folgt geplant:

12. Juni: Jeremias

13. Juni: Jeremias

15. Juni: Dilla

17. Juni: Rayan und Sammy

Setlist

Bei seinem Auftaktkonzert in Dresden am 6. Juni lieferte Grönemeyer den Fans eine drei Stunden lange Show, inklusive drei Zugaben. Für Bochum kann deswegen von einer ähnlich langen Setlist ausgegangen werden.

Gesamte Setlist von Dresden (6. Juni)

Das ist los

Viertel vor

Sekundenglück

Kopf hoch, tanzen

Halt mich

Was soll das

Vollmond

Doppelherz / Iki Gönlüm

Angstfrei

Der Weg

Mensch

Bochum

Für Dich da

Amerika

Alkohol

Erwischt

Jetzt oder nie

Flugzeuge im Bauch

Fangfragen

Männer

Mambo

Zugabe: Mein Lebensstrahlen Herzhaft Zeit, Dass Sich Was Dreht

Zugabe 2: Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht Glück Demo (Letzter Tag)

Zugabe 3: Land unter Musik nur, wenn sie laut ist Bleibt alles anders



Wetter

Am Mittwoch (12. Juni) werden in Bochum ein trockener Mix aus Sonne und Wolken bei tagsüber Höchstwerten von bis zu 13 Grad erwartet. In der Nacht kühlen die Temperaturen auf 10 und zum Teil sogar unter 10 Grad ab.

Der Donnerstag (13. Juni) kommt etwas wärmer, daher mit trockenen, tagsüber Höchstwerten von bis zu 20 Grad. Am Nachmittag und Abend verzieht sich die Sonne hinter den Wolken und es kühlt auf 15 Grad ab.

Samstags (14. Juni) soll es dann mit der Trockenheit vorbei sein und es wird mit Regenschauern bei Höchstwerten von bis zu 18 Grad gerechnet. Nachts bleibt es mit 15 Grad relativ konstant.

Bei der Show am Montag (17. Juni) soll es Stand heute (10. Juni) mit 21 Grad bei leichten Wolken mit am wärmsten werden. Nachts kühlt es wiederum auf 14 Grad ab.