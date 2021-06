20 Jahre „Mensch“: Herbert Grönemeyer gibt 2022 vier Jubiläumskonzerte

Das Festival wird zum Modellprojekt für Großveranstaltungen in Deutschland und wissenschaftlich begleitet.

Mit einem professionell erprobten Test- und Hygienekonzept wird das Watt En Schlick vom 30. Juli bis zum 1. August am Kurhaus Strand in Dangast über die Bühne gehen. Das gaben die Veranstalter am Freitag (04. Juni) bekannt. „Ich bin überglücklich, dass wir das Watt en Schlick Fest in diesem Jahr aller Voraussicht nach durchführen können“, so Festival-Leiter Till Krägeloh. „Ich bin davon überzeugt, dass das ein ganz wichtiger Schritt für uns alle ist, um wieder ein Stück weit ins soziale und kulturelle Leben zurückzufinden.“ Mit Blick auf die positive Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland wurden seit Wochen im Hintergrund mögliche…