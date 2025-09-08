Herbert Grönemeyer live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Setlist
Herbert Grönemeyer goes unplugged: Alles zu den beiden „mittendrin – akustisch“-Konzerten in Berlin.
Auch nach über vier Jahrzehnten auf der Bühne und im Studio ist Herbert Grönemeyer nicht müde, Neues auszuprobieren. In seiner besonderen Konzertreihe, den „mittendrin — akustisch“-Shows, kann man den Sänger an zwei Abenden in im Berliner Velodrom live sehen.
Im Mittelpunkt von „mittendrin – akustisch“ stehen neu arrangierte Unplugged-Versionen ausgewählter Highlights aus Grönemeyers Diskografie. Unterstützt wird der Sänger durch seine Band, ein Orchester und dem Rundfunkchor Berlin. Die Shows werden auch auf dem anstehenden Album „Unplugged 2 — Von allem anders“ festgehalten.
Tickets
Die beiden Konzerte am 11. und 12. September sind bereits restlos ausverkauft. Rund 90.000 Besucher:innen werden an den Abenden bei Grönemeyers Unplugged-Konzerten erwartet.
Anfahrt
Das Berliner Velodrom liegt im Herzen Prenzlauer Bergs und ist daher sehr gut über den ÖPNV zu erreichen.
Mit den S-Bahn-Linien 41 und 42, sowie der S8 und S85 fährt man bis zur Haltestelle Landsberger Allee, die über einen kurzen Fußweg unmittelbar mit dem Eingang des Velodroms verbunden ist. Das selbe gilt für die Tramlinien M5, M6 und M8 und die Buslinien 156 und 200. Alternativ hält die Linie M10 an der Paul-Heyse-Straße, die ebenfalls in unmittelbarer Nähe ist.
Für die Anreise mit dem Auto gilt: Am Velodrom stehen keine Besucherparkplätze zur Verfügung, auch die umliegenden Parkmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Die Veranstalter empfehlen daher das Parkhaus Q-Park am Alexanderplatz und die Weiterfahrt per Tram.
Einlass und Konzertbeginn
Der Einlass für die Konzerte von Herbert Grönemeyer im Berliner Velodrom beginnt um 18 Uhr, der Gig wird um 20 Uhr starten.
Setlist
Diese Songs spielte Herbert Grönemeyer bei den „mittendrin – akustisch“-Shows in Dortmund:
1. Unfassbarer Grund
2. Das ist los
3. Sekundenglück
4. Flieg
5. Steigerlied (Cover)
6. Buchum
7. Deine Hand
8. Doppelherz / Iki Gönlüm
9. Glück
10. Herzhaft
11. Dort und hier
12. Flugzeuge im Bauch
13. Der Weg
14. Fall der Fälle
15. Turmhoch
16. Demo (Letzter Tag)
17. Alkohol
18. Mensch
19. Mein Lebensstrahlen
20. Zeit, dass sich was dreht
Erste Zugabe:
21. Männer
22. Fang mich an
23. Unterwegs
24. Vollmond
25. Kopf hoch, tanzen
Zweite Zugabe:
26. Mambo
27. Flugzeuge im Bauch (Reprise)
28. Warum
29. Morgen
Dritte Zugabe:
30. Neuer Tag
31. Halt mich
32. Immerfort