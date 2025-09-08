Herbert Grönemeyer live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Setlist

Die 100 besten Musiker aller Zeiten: James Taylor – Essay von Art Garfunkel

Auch nach über vier Jahrzehnten auf der Bühne und im Studio ist Herbert Grönemeyer nicht müde, Neues auszuprobieren. In seiner besonderen Konzertreihe, den „mittendrin — akustisch“-Shows, kann man den Sänger an zwei Abenden in im Berliner Velodrom live sehen.

Im Mittelpunkt von „mittendrin – akustisch“ stehen neu arrangierte Unplugged-Versionen ausgewählter Highlights aus Grönemeyers Diskografie. Unterstützt wird der Sänger durch seine Band, ein Orchester und dem Rundfunkchor Berlin. Die Shows werden auch auf dem anstehenden Album „Unplugged 2 — Von allem anders“ festgehalten.

Tickets

Die beiden Konzerte am 11. und 12. September sind bereits restlos ausverkauft. Rund 90.000 Besucher:innen werden an den Abenden bei Grönemeyers Unplugged-Konzerten erwartet.

Anfahrt

Das Berliner Velodrom liegt im Herzen Prenzlauer Bergs und ist daher sehr gut über den ÖPNV zu erreichen.

Mit den S-Bahn-Linien 41 und 42, sowie der S8 und S85 fährt man bis zur Haltestelle Landsberger Allee, die über einen kurzen Fußweg unmittelbar mit dem Eingang des Velodroms verbunden ist. Das selbe gilt für die Tramlinien M5, M6 und M8 und die Buslinien 156 und 200. Alternativ hält die Linie M10 an der Paul-Heyse-Straße, die ebenfalls in unmittelbarer Nähe ist.

Für die Anreise mit dem Auto gilt: Am Velodrom stehen keine Besucherparkplätze zur Verfügung, auch die umliegenden Parkmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Die Veranstalter empfehlen daher das Parkhaus Q-Park am Alexanderplatz und die Weiterfahrt per Tram.

Einlass und Konzertbeginn

Der Einlass für die Konzerte von Herbert Grönemeyer im Berliner Velodrom beginnt um 18 Uhr, der Gig wird um 20 Uhr starten.

Setlist

Diese Songs spielte Herbert Grönemeyer bei den „mittendrin – akustisch“-Shows in Dortmund:

1. Unfassbarer Grund

2. Das ist los

3. Sekundenglück

4. Flieg

5. Steigerlied (Cover)

6. Buchum

7. Deine Hand

8. Doppelherz / Iki Gönlüm

9. Glück

10. Herzhaft

11. Dort und hier

12. Flugzeuge im Bauch

13. Der Weg

14. Fall der Fälle

15. Turmhoch

16. Demo (Letzter Tag)

17. Alkohol

18. Mensch

19. Mein Lebensstrahlen

20. Zeit, dass sich was dreht

Erste Zugabe:

21. Männer

22. Fang mich an

23. Unterwegs

24. Vollmond

25. Kopf hoch, tanzen

Zweite Zugabe:

26. Mambo

27. Flugzeuge im Bauch (Reprise)

28. Warum

29. Morgen

Dritte Zugabe:

30. Neuer Tag

31. Halt mich

32. Immerfort