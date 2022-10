Hier gibt es Tickets für die MTV European Music Awards 2022

Die Tickets für die MTV European Music Awards 2022 können ab 13 Uhr (25. Oktober) auf den offiziellen Instagram-Kanälen @MTVEMA oder @MTVGermany erworben werden. Die Tickets sind ausschließlich dort erhältlich – und MTV warnt vor gefälschten Tickets auf anderen Plattformen abseits ihres Partners Ticketmaster, wo die Tickets unter folgendem Link zum Verkauf angeboten werden.

Zusätzlich wurde bekannt gegeben, wer die Preisverleihung am 13. November im PSD Bank Dome in Düsseldorf moderieren wird. Die Sängerin und Schauspielerin Rita Ora wird gemeinsam mit dem Autor, Regisseur und Schauspieler Taika Waititi auf der Bühne stehen. „Wir freuen uns darauf, die diesjährigen MTV EMAs zu moderieren und die besten Musiker*innen und Performances aus der ganzen Welt zu feiern. Wir können es kaum erwarten, den Abend mit all diesen unglaublichen Talents zu erleben“, sagen beide darüber.

View this post on Instagram A post shared by MTV EMA (@mtvema)

Bis zum 09. November um 23:59 Uhr kann auf der Seite der MTV EMAs in genderneutralen Kategorien abgestimmt werden. Dabei kann in insgesamt 21 Kategorien wie „Best Song“, „Best Artist“, „Best Collaboration“ oder auch in neuen Kategorien wie „Best Longform Video“ und „Best Metaverse Performance“ votiert werden. Die Awards werden am 13. November in mehr als 170 Ländern übertragen und sind in Deutschland auf dem Sender „Comedy Central“ oder der Plattform „Pluto TV“ live zu sehen.