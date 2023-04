John Mellencamp kündigt neues Album „Orpheus Descending“ an

John Mellencamp performt live am 17. April 2023 in der Whitney Hall in Louisville, Kentucky.

John Mellencamp meldet sich zurück: Mit „Orpheus Descending“ kündigt der Rock- und Folk-Sänger sein 25. Studioalbum an. Der 71-jährige produzierte das Werk selbst und nahm es in seinem eigenen „Belmont-Mall“-Studio auf. „Orpheus Descending“ erscheint am 2. Juni 2023, die Single „Hey God“ mitsamt Musikvideo veröffentlichte Mellencamp bereits vergangenen Freitag (21. April).

Aktuell reist John Mellencamp mit seiner „Live-and-In-Person“-Tournee durch Nordamerika, die am 27. Juni in Milwaukee ihr Ende finden wird. Dort präsentiert er, neben „Hey God“, bereits weitere Songs vom neuen Album. Mellencamp veröffentlichte zuletzt im November 2022 eine Deluxe-Neuauflage seines Albums „Scarecrow“ (1985).

ORPHEUS DESCENDING – Titelliste:





1. „Hey God“

2. „The Eyes Of Portland“

3. „Land Of The So Called Free“

4. „The Kindness Of Lovers“

5. „Amen“

6. „Orpheus Descending“

7. „Understated Reverence“

8. „One More Trick“

9. „Lightning And Luck“

10. „Perfect World“

11. „Backbone“