Bruce Springsteen zum ersten Mal seit Magengeschwür-Diagnose auf der Bühne

Nachdem er die Welttournee der E Street Band im September aufgrund seines Magengeschwürs auf 2024 verschieben musste, stand Bruce Springsteen am 6. November das erste Mal wieder auf der Bühne. Für ein paar Songs unterstützte er John Mellencamp in der David Geffen Hall im Lincoln Center for the Performing Arts für die Benefizveranstaltung „Stand Up For Heroes“. Dabei überraschte der 74-Jährige in New York in Bestform.

Überraschungsauftritt mit Duet

Obwohl Springsteen die Veranstaltung jedes Jahr besucht, hatte er für die aktuelle Feier bereits abgesagt. Eigentlich wäre er gerade auf Tour gewesen, bevor diese dann wegen seiner Krankheit verschoben wurde. Er sorgte für Überraschung, als John Mellencamp ihn auf die Bühne rief: „Ich hoffe, es geht allen gut. Ich wollte niemanden krank machen. Ich werde einen der besten Songwriter unserer Generation vorstellen, und er ist mein großer Bruder, zu dem ich mein ganzes Leben lang aufgeschaut habe. Meine Damen und Herren, Bruce Springsteen“.

Arm in Arm sangen die beiden ein Duet von „Wasted Days“. Springsteen performte auch noch einige seiner Hits solo, darunter „Power of Prayer“, „Working on the Highway“ und „Dancing in the Dark“. Mellencamp hingegen gab seine Songs „Jack and Diane“ und „Small Town“ zum besten.

Bei der Veranstaltung wurden über 13 Millionen Euro für die Bob Woodruff Foundation eingenommen, die sich für eine sichere und erfolgreiche Zukunft von Veteranen und ihren Familien einsetzen. Neben Springsteen und Mellencamp traten auf der Bühne auch Jimmy Carr, Ronny Chieng, Tracy Morgan, Shane Gillis und Jon Stewart auf. Zusätzlich gab es aufgezeichnete Kommentare von First Lady Jill Biden und Prinz Harry.